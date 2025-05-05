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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
361
Час на прочитання
1 хв

Який милий кадр: Меган Маркл опублікувала фото чоловіка Гаррі з їхніми дітьми

Герцогиня Сассекська опублікувала в Instagram нову сімейну фотографію принца Гаррі з дітьми принцом Арчі та принцесою Лілібет.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган та Гаррі

Меган та Гаррі / © Associated Press

У суботу Меган Маркл опублікувала в Instagram фотографію свого чоловіка принца Гаррі, який несе на плечах дочку Лілі, а поруч за руку веде сина Арчі. Мабуть, ця публікація була виразом солідарності чоловіку наступного дня після відхилення апеляції Гаррі про відновлення його безпеки у Великій Британії.

На чорно-білій фотографії Гаррі та діти зазнімковані спиною до камери. Меган ніяк не підписала фотографію.

/ © Instagram Меган Маркл

© Instagram Меган Маркл

Раніше, нагадаємо, герцог Сассекський заявив, що його безпека була несправедливо скасована після того, як він відмовився від королівських обов’язків та переїхав до США 2020 року. Він дав нове відверте інтерв’ю, в якому заявив, що хотів би помиритися зі своєю родиною.

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