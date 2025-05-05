Який милий кадр: Меган Маркл опублікувала фото чоловіка Гаррі з їхніми дітьми

Меган та Гаррі / © Associated Press

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У суботу Меган Маркл опублікувала в Instagram фотографію свого чоловіка принца Гаррі, який несе на плечах дочку Лілі, а поруч за руку веде сина Арчі. Мабуть, ця публікація була виразом солідарності чоловіку наступного дня після відхилення апеляції Гаррі про відновлення його безпеки у Великій Британії.

На чорно-білій фотографії Гаррі та діти зазнімковані спиною до камери. Меган ніяк не підписала фотографію.

© Instagram Меган Маркл

Раніше, нагадаємо, герцог Сассекський заявив, що його безпека була несправедливо скасована після того, як він відмовився від королівських обов’язків та переїхав до США 2020 року. Він дав нове відверте інтерв’ю, в якому заявив, що хотів би помиритися зі своєю родиною.

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