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Який милий кадр: Меган Маркл опублікувала фото чоловіка Гаррі з їхніми дітьми
Герцогиня Сассекська опублікувала в Instagram нову сімейну фотографію принца Гаррі з дітьми принцом Арчі та принцесою Лілібет.
У суботу Меган Маркл опублікувала в Instagram фотографію свого чоловіка принца Гаррі, який несе на плечах дочку Лілі, а поруч за руку веде сина Арчі. Мабуть, ця публікація була виразом солідарності чоловіку наступного дня після відхилення апеляції Гаррі про відновлення його безпеки у Великій Британії.
На чорно-білій фотографії Гаррі та діти зазнімковані спиною до камери. Меган ніяк не підписала фотографію.
Раніше, нагадаємо, герцог Сассекський заявив, що його безпека була несправедливо скасована після того, як він відмовився від королівських обов’язків та переїхав до США 2020 року. Він дав нове відверте інтерв’ю, в якому заявив, що хотів би помиритися зі своєю родиною.