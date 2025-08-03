Який милий хлопчик: брат принцеси Кейт показав відео з відпустки з дружиною Алізе та їхнім сином Ініго

Алізі Тевені з сином Ініго / © Instagram Джеймса Міддлтона

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Днями Джеймс поділився чарівними кадрами малюка у своєму Instagram, показавши, як вони з родиною проводили відпустку.

На відео видно, як маленький Ініго грається із собаками, а також насолоджується моментами з мамою Алізе, нагадуючи свого старшого кузена, принца Луї. В одному епізоді він намагається зіштовхнути Алізе в струмок, а в іншому грається з ціпком і б’є по її похідному рюкзаку.

«Мій підприємливий (і зухвалий) малюк, як тобі вже майже два? Усі кажуть, що всі швидко ростуть… але я не думав, що аж так швидко», — написав Джеймс Міддлтон у підписі під роликом.

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На кадрах малюк Ініго одягнений у блакитну панаму, футболку такого самого кольору та комбінезон кольору хакі, а також взутий у блакитні сандалії. Його мама Алізе теж у коротких шортах з деніму та у футболці з написом від Sezane, а на голові у неї була джинсова кепка.

Алізі Тевене з сином Ініго / © Instagram Джеймса Міддлтона