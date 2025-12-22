- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 100
- Час на прочитання
- 1 хв
Який милий жест: принцеса Уельська подарувала ялинку госпіталю, де проходила лікування
Принцеса Уельська Кейт пожертвувала велику красиву ялинку, подаровану їй на різдвяний концерт, лікарні, де вона проходила лікування від раку.
16 грудня Королівський фонд охорони здоров’я Марсдена опублікував фотографію яскраво прикрашеної ялинки, подарованої 43-річною принцесою Уельською, що стоїть біля входу в онкологічний центр Оук у Саттоні.
У підписі вони написали слова подяки Кетрін.
«Дякуємо Її Королівській Високості Принцесі Уельській, співпокровительці Королівського госпіталю Марсден разом з Його Королівською Високістю Принцом Уельським, за пожертвування величної різдвяної ялинки з різдвяної служби „Разом на Різдво“.
(гортайте фото праворуч)
Ми також хотіли б подякувати Стівену Фейру з @premier_plants за надані прикраси і за той час, який він витратив на їхнє прекрасне оформлення 💜», — йдеться у підписі до фотографій.
Раніше, нагадаємо, ялинка використовувалася для прикраси на п’ятому щорічному різдвяному концерті Кейт «Разом на Різдво», що відбувся 5 грудня у Вестмінстерському абатстві у Лондоні.