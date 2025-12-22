Який милий жест: принцеса Уельська подарувала ялинку госпіталю, де проходила лікування

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Реклама

16 грудня Королівський фонд охорони здоров’я Марсдена опублікував фотографію яскраво прикрашеної ялинки, подарованої 43-річною принцесою Уельською, що стоїть біля входу в онкологічний центр Оук у Саттоні.

У підписі вони написали слова подяки Кетрін.

Принцеса Кейт в цій лікарні 2025 року / © Getty Images

«Дякуємо Її Королівській Високості Принцесі Уельській, співпокровительці Королівського госпіталю Марсден разом з Його Королівською Високістю Принцом Уельським, за пожертвування величної різдвяної ялинки з різдвяної служби „Разом на Різдво“.

Реклама

(гортайте фото праворуч)

Ми також хотіли б подякувати Стівену Фейру з @premier_plants за надані прикраси і за той час, який він витратив на їхнє прекрасне оформлення 💜», — йдеться у підписі до фотографій.

Раніше, нагадаємо, ялинка використовувалася для прикраси на п’ятому щорічному різдвяному концерті Кейт «Разом на Різдво», що відбувся 5 грудня у Вестмінстерському абатстві у Лондоні.