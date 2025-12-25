Який він милий: королева Сильвія і король Карл Густав завели нового собаку і показали відео

Королева Сильвія і король Карл Густав / © Шведська королівська родина/Instagram

Королева Сільвія і король Карл Густав опублікували в Instagram фото і відео свого нового собаки на прізвисько Бонні.

«Перше Різдво Боні! 🎄».

Також монарше подружжя привітало підданих з Різдвом та новорічними святами.

«З Різдвом з Дроттнінгхольма вітаємо короля та королеву, а також їхнього нового члена родини Бонні! 🎄».

Королева Сільвія, якій днями виповнилося 82 роки, зображена на фото у червоному штанному костюмі, блузці з бантом, з гарним укладанням, макіяжем та перлинними сережками у вухах.