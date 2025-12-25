ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
14
Час на прочитання
1 хв

Який він милий: королева Сильвія і король Карл Густав завели нового собаку і показали відео

Король і королева Швеції показали свого нового вихованця на Різдво.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Сільвія та король Карл Густав

Королева Сильвія і король Карл Густав / © Шведська королівська родина/Instagram

Королева Сільвія і король Карл Густав опублікували в Instagram фото і відео свого нового собаки на прізвисько Бонні.

«Перше Різдво Боні! 🎄».

Також монарше подружжя привітало підданих з Різдвом та новорічними святами.

«З Різдвом з Дроттнінгхольма вітаємо короля та королеву, а також їхнього нового члена родини Бонні! 🎄».

Королева Сільвія і король Карл Густав з новим вихованцем / © Шведська королівська родина/Instagram

Королева Сільвія і король Карл Густав з новим вихованцем / © Шведська королівська родина/Instagram

Король Карл Густав з їхнім новим вихованцем / © Шведська королівська родина/Instagram

Король Карл Густав з їхнім новим вихованцем / © Шведська королівська родина/Instagram

Бонні / © Шведська королівська родина/Instagram

Бонні / © Шведська королівська родина/Instagram

Королева Сільвія, якій днями виповнилося 82 роки, зображена на фото у червоному штанному костюмі, блузці з бантом, з гарним укладанням, макіяжем та перлинними сережками у вухах.

Дата публікації
Кількість переглядів
14
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie