Який вигляд має будинок у Сандрінгемі, куди мав переїхати експринц Ендрю, поки його не заарештували

Ферма Марш / © Getty Images

Реклама

Стало відомо, що улюбленого сина покійної королеви Єлизавети II сьогодні заарештувала поліція Темзи з підозрою в неправомірних діях на державній посаді.

Ендрю Маунтбеттен-Віндзор / © Getty Images

Після переїзду з Роял-Лодж на ферму Вуд у Сандрінгемі, життя опального колишнього принца було досить одноманітним. Жити в цьому будинку, який раніше займав його батько принц Філіп, коли хотів усамітнитися від публіки, Ендрю мав тимчасово.

Ферма Марш / © Getty Images

Його постійним місцем проживання стане ферма Марш, де зараз тривають ремонтні роботи. Репортери зробили кілька свіжих фотографій цієї місцевості, куди має знову переїхати експринц.

Реклама

Ферма Марш / © Getty Images

Однак у зв'язку з його раптовим арештом виникають нові запитання про те, чи знадобиться Ендрю Маунтбеттен-Віндзору ця ферма надалі. Раніше повідомлялося, що брат короля Чарльза мав переїхати туди до квітня.