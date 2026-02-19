ТСН у соціальних мережах

Суспільство
196
1 хв

Який вигляд має будинок у Сандрінгемі, куди мав переїхати експринц Ендрю, поки його не заарештували

Сьогодні брат короля Чарльза – Ендрю Маунтбеттен-Віндзор – святкує 66-річчя. День народження колишнього герцога Йоркського проходить у дуже неприємній атмосфері.

Ольга Кузьменко
Ферма Марш

Ферма Марш / © Getty Images

Стало відомо, що улюбленого сина покійної королеви Єлизавети II сьогодні заарештувала поліція Темзи з підозрою в неправомірних діях на державній посаді.

Ендрю Маунтбеттен-Віндзор / © Getty Images

Ендрю Маунтбеттен-Віндзор / © Getty Images

Після переїзду з Роял-Лодж на ферму Вуд у Сандрінгемі, життя опального колишнього принца було досить одноманітним. Жити в цьому будинку, який раніше займав його батько принц Філіп, коли хотів усамітнитися від публіки, Ендрю мав тимчасово.

Ферма Марш / © Getty Images

Ферма Марш / © Getty Images

Його постійним місцем проживання стане ферма Марш, де зараз тривають ремонтні роботи. Репортери зробили кілька свіжих фотографій цієї місцевості, куди має знову переїхати експринц.

Ферма Марш / © Getty Images

Ферма Марш / © Getty Images

Однак у зв'язку з його раптовим арештом виникають нові запитання про те, чи знадобиться Ендрю Маунтбеттен-Віндзору ця ферма надалі. Раніше повідомлялося, що брат короля Чарльза мав переїхати туди до квітня.

Ферма Марш / © Getty Images

Ферма Марш / © Getty Images

