- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 196
- Час на прочитання
- 1 хв
Який вигляд має будинок у Сандрінгемі, куди мав переїхати експринц Ендрю, поки його не заарештували
Сьогодні брат короля Чарльза – Ендрю Маунтбеттен-Віндзор – святкує 66-річчя. День народження колишнього герцога Йоркського проходить у дуже неприємній атмосфері.
Стало відомо, що улюбленого сина покійної королеви Єлизавети II сьогодні заарештувала поліція Темзи з підозрою в неправомірних діях на державній посаді.
Після переїзду з Роял-Лодж на ферму Вуд у Сандрінгемі, життя опального колишнього принца було досить одноманітним. Жити в цьому будинку, який раніше займав його батько принц Філіп, коли хотів усамітнитися від публіки, Ендрю мав тимчасово.
Його постійним місцем проживання стане ферма Марш, де зараз тривають ремонтні роботи. Репортери зробили кілька свіжих фотографій цієї місцевості, куди має знову переїхати експринц.
Однак у зв'язку з його раптовим арештом виникають нові запитання про те, чи знадобиться Ендрю Маунтбеттен-Віндзору ця ферма надалі. Раніше повідомлялося, що брат короля Чарльза мав переїхати туди до квітня.