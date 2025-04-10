Який вигляд має маєток, де відбулося весілля королеви Вікторії та принца Альберта: представлені фото

Королева Вікторія та принц Альберт / © Getty Images

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Вперше зазвичай приватна резиденція відчинить двері для відвідувачів, і представників громадськості, які зможуть здійснити ексклюзивну екскурсію всередині.

500-річна королівська історія цього маєтку справді вражає: тут жив Генріх VIII, тут проходило весілля королеви Вікторії та принца Альберта, а також тут було офіційно проголошено королем Чарльза III.

Екскурсії включають огляд Державних покоїв та проводяться від 11 квітня до 31 травня. Вартість квитка складає 85 фунтів стерлінгів (близько 100 доларів) на особу. А ось фотографування всередині будинку та на його території заборонено.

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За даними сайту Royal Collection Trust, всі дати вже розпродані, і, очевидно, охочих подивитися на палац дуже багато.

Фріарі-Корт у Сент-Джеймському палаці / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали про сім знаменитих палаців короля Чарльза III.