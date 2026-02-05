Японська імператриця Масако в темно-бірюзовому костюмі і перлах з’явилася на зустрічі в Японії

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Getty Images

Японський імператор Нарухіто і його дружина імператриця Масако зустрілися в Імператорському палаці в Токіо з людьми, які отримали нагороди за внесок у галузі сільського господарства, рибальства та тваринництва. Подружжя подякувало їм за їхню працю.

Масако з’явилася там у діловому образі. На ній був костюм темно-бірюзового відтінку, який складався з однобортного жакета і штанів вільного крою. Вбрання вона скомбінувала з чорними шкіряними туфлями з лакованими носками і стійкими підборами.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Getty Images

Імператриця зробила елегантну зачіску, ніжний макіяж, вуха прикрасила великими перлинними сережками, а шию — намистом із перлами.

Імператор Нарухіто був одягнений у сірий класичний костюм, білу сорочку і смугасту краватку.

Нагадаємо, імператриця Масако ув небесно-блакитній сукні і з вишуканою брошкою взяла участь у новорічній церемонії в Імператорському палаці.