Японська імператриця Масако в темно-бірюзовому костюмі і перлах з’явилася на зустрічі в Японії
Імператриця Японії обрала для своєї появи діловий образ.
Японський імператор Нарухіто і його дружина імператриця Масако зустрілися в Імператорському палаці в Токіо з людьми, які отримали нагороди за внесок у галузі сільського господарства, рибальства та тваринництва. Подружжя подякувало їм за їхню працю.
Масако з’явилася там у діловому образі. На ній був костюм темно-бірюзового відтінку, який складався з однобортного жакета і штанів вільного крою. Вбрання вона скомбінувала з чорними шкіряними туфлями з лакованими носками і стійкими підборами.
Імператриця зробила елегантну зачіску, ніжний макіяж, вуха прикрасила великими перлинними сережками, а шию — намистом із перлами.
Імператор Нарухіто був одягнений у сірий класичний костюм, білу сорочку і смугасту краватку.
Нагадаємо, імператриця Масако ув небесно-блакитній сукні і з вишуканою брошкою взяла участь у новорічній церемонії в Імператорському палаці.