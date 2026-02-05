ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
150
Час на прочитання
1 хв

Японська імператриця Масако в темно-бірюзовому костюмі і перлах з’явилася на зустрічі в Японії

Імператриця Японії обрала для своєї появи діловий образ.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Імператор Нарухіто та імператриця Масако

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Getty Images

Японський імператор Нарухіто і його дружина імператриця Масако зустрілися в Імператорському палаці в Токіо з людьми, які отримали нагороди за внесок у галузі сільського господарства, рибальства та тваринництва. Подружжя подякувало їм за їхню працю.

Масако з’явилася там у діловому образі. На ній був костюм темно-бірюзового відтінку, який складався з однобортного жакета і штанів вільного крою. Вбрання вона скомбінувала з чорними шкіряними туфлями з лакованими носками і стійкими підборами.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Getty Images

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Getty Images

Імператриця зробила елегантну зачіску, ніжний макіяж, вуха прикрасила великими перлинними сережками, а шию — намистом із перлами.

Імператор Нарухіто був одягнений у сірий класичний костюм, білу сорочку і смугасту краватку.

Нагадаємо, імператриця Масако ув небесно-блакитній сукні і з вишуканою брошкою взяла участь у новорічній церемонії в Імператорському палаці.

Дата публікації
Кількість переглядів
150
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie