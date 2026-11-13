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Яскравий осінній акцент: королева Камілла з'явилася на публіці у ефектному червоному пальті
Королева Камілла наприкінці робочого тижня відвідала госпіс Royal Trinity у Лондоні та для виходу на публіку обрала яскравий образ.
Її Величність оцінила силу природи під час візиту до однієї з найстаріших установ, що знаходяться під її заступництвом. Камілла висловилася з цього приводу після зустрічі з членами групи підтримки людей, які пережили втрату, у Королівському госпісі Трініті у Клепгемі.
«З природою не посперечаєшся, правда?» — сказала вона, почувши про те, як людям, які втратили близьких, надається підтримка за допомогою терапії природою.
Учасники групи проводять п'ять зустрічей, які включають прогулянку по прилеглому парку Клепгем Коммон та збирання квітів та листя в саду для наповнення вази, що символізує їхнє горе та втрату коханої людини.
Під час зустрічі Камілла побачилася з пацієнтами та їхніми близькими у їхніх палатах, після чого зустрілася з медсестрами, лікарями, кухарями та представниками благодійних магазинів Королівського госпісу Трініті.
Для цього виходу королева обрала яскравий образ, одягнувши червоне пальто довжини міді з відкладним коміром і потайною застібкою, пошите на замовлення британським брендом Fiona Clare. Взула Камілла чорні замшеві чоботи на стійких підборах, а образ доповнила перлинними сережками-кліпсами, легким макіяжем і красивим укладанням.
Раніше цього ж дня королева провела прийом у Кларенс-гаусі, вітаючи Габі Вуд, виконавчу директорку фонду Букерівської премії (Booker Prize Foundation). На фото можна побачити, яке вбрання було у Камілли під її червоним пальтом, адже під ним можна помітити ту саму блакитну блузку в дрібний гороховий принт.