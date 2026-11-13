Яскравий осінній акцент: королева Камілла з'явилася на публіці у ефектному червоному пальті

Королева Камілла / © Getty Images

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Її Величність оцінила силу природи під час візиту до однієї з найстаріших установ, що знаходяться під її заступництвом. Камілла висловилася з цього приводу після зустрічі з членами групи підтримки людей, які пережили втрату, у Королівському госпісі Трініті у Клепгемі.

«З природою не посперечаєшся, правда?» — сказала вона, почувши про те, як людям, які втратили близьких, надається підтримка за допомогою терапії природою.

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Королева Камілла / © Getty Images

Учасники групи проводять п'ять зустрічей, які включають прогулянку по прилеглому парку Клепгем Коммон та збирання квітів та листя в саду для наповнення вази, що символізує їхнє горе та втрату коханої людини.

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Під час зустрічі Камілла побачилася з пацієнтами та їхніми близькими у їхніх палатах, після чого зустрілася з медсестрами, лікарями, кухарями та представниками благодійних магазинів Королівського госпісу Трініті.

Для цього виходу королева обрала яскравий образ, одягнувши червоне пальто довжини міді з відкладним коміром і потайною застібкою, пошите на замовлення британським брендом Fiona Clare. Взула Камілла чорні замшеві чоботи на стійких підборах, а образ доповнила перлинними сережками-кліпсами, легким макіяжем і красивим укладанням.

Королева Камілла / © Getty Images

Раніше цього ж дня королева провела прийом у Кларенс-гаусі, вітаючи Габі Вуд, виконавчу директорку фонду Букерівської премії (Booker Prize Foundation). На фото можна побачити, яке вбрання було у Камілли під її червоним пальтом, адже під ним можна помітити ту саму блакитну блузку в дрібний гороховий принт.

Королева Камілла і Габі Вуд / © Getty Images

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