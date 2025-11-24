ТСН у соціальних мережах

Суспільство
194
2 хв

Іде стопами Меган і Гаррі: невістка короля Чарльза готова "продати свої одкровення" за кругленьку суму

Ексдружина колишнього принца Ендрю — Сара Фергюсон, відома в народі як Фергі або як колишня герцогиня Йоркська, «розглядає шестизначні пропозиції» за відверте інтерв’ю після того, як вона залишилася за дверима Роял-Лодж.

Ольга Кузьменко
Сара Фергюсон

Чиновники королівського палацу побоюються, що 66-річна Сара може втратити самовладання після того, як її відсторонили від королівської родини, і розповісти публічно свою версію подій, що відбуваються.

Джерело повідомило The Sun, що члени королівської родини, ймовірно, стурбовані перспективою того, що міс Фергюсон вийде з-під контролю, «але вони мало що можуть зробити, щоб її зупинити».

Сара Фергюсон / © Associated Press

Можливо, вона знову зустрінеться з Опрою Вінфрі, яка вже брала в неї інтерв’ю.

«Існує небезпека того, що вона роздратується і скаже речі, які можуть поставити в незручне становище короля Чарльза та королеву Каміллу або інших членів сім’ї».

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Відомо, що «серйозні» заявки на інтерв’ю вже подали американські канали, а також тривають переговори з мережами в країнах Перської затоки та Великої Британії.

«Ендрю вже мав можливості розповісти свою історію. Тепер настав час Фергі», — каже одне із джерел.

Інсайдер далі заявив, що Сара Фергюсон отримала пропозиції «з усього світу» і тепер «дуже ретельно все обмірковує».

Сара Фергюсон / © Associated Press

Мати принцес Беатріс та Євгенії знала, що телевізійне інтерв’ю матиме вирішальне значення для порятунку її репутації і що воно дасть їй можливість «висловити те, що вона нічого не знала» про Епштейна та про те, чим займаються його спільники.

Ця історія нагадує історію Меган Маркл і принца Гаррі, які зі скандалом пішли з королівської родини 2020 року і 2021-го дали гучне інтерв’ю Опрі Вінфрі.

Принц Гаррі та Меган на інтерв’ю у Опри Вінфрі / © Getty Images

Нагадаємо, минулого місяця Сара Фергюсон втратила титул герцогині Йоркської, коли король Чарльз позбавив титулів свого брата Ендрю. Також від співпраці з Фергі відмовилася безліч організацій, які вона раніше патронувала, а випуск її книжки тепер завис у повітрі.

