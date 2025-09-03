Іде стопами сестер: принцеса Аріана ухвалила очікуване рішення щодо свого навчання

Принцеса Аріана / © Getty Images

Минулими вихідними дівчина разом з батьками та своїми старшими сестрами — принцесою Катаріною-Амалією та принцесою Алексією — відвідували Гран-прі Нідерландів перед поверненням до навчання у новому навчальному році.

Стало відомо, що принцеса Аріана вирішила взяти академічну відпустку, протягом якої планує подорожувати, перш ніж продовжити навчання. Таким чином, вона піде стопами своїх старших сестер, пише журнал Hello!

Принцеса Аріана / © Getty Images

Нагадаємо, після закінчення навчання в Соргвлієті Катаріна-Амалія проходила стажування у Фонді Оранж і працювала волонтеркою в інших організаціях, з того часу вона закінчила трирічний курс за напрямом «Політика, психологія, право та економіка» в Амстердамському університеті. Майбутня королева Нідерландів розпочне навчання за спеціальністю «Нідерландське право» в тому самому пызніше університеті цього місяця.

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

А принцеса Алексія закінчила коледж UWC Atlantic в Уельсі 2023 року, перш ніж взяти академічну відпустку. Чим саме вона займалася того року, невідомо. У вересні 2024 року Алексія вступила до Університетського коледжу Лондона (UCL), де вона навчається на інженерному факультеті за спеціальністю «Громадянське будівництво».

Принцеса Алексія / © Getty Images

