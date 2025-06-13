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Іде стопами батька: що відомо про нове навчання іспанської принцеси Леонор
Спадкоємиця іспанського престолу — принцеса Леонор — продовжить свою підготовку після нетривалих канікул.
Поки принцеса Леонор перебуває у палаці Сарсуела після повернення з навчального корабля «Хуан Себастьян де Елькано», вона готується до посадки на фрегат «Блас де Лесо», яка відбудеться 14 червня. Це буде наступний етап її другого року навчання, який привів її з Військово-морської академії в Марині у відкрите море.
Король Філіп VI готує військове майбутнє для своєї старшої дочки та майбутньої королеви Іспанії.
Її прихильність до військової підготовки залишається непохитною, а графік продовжує поповнюватися новими враженнями, які підготують її до майбутніх обов’язків, пише royalfamily.news. Від самого початку цього етапу зв’язок між батьком і дочкою був очевидним. Філіп супроводжував Леонор у вирішальні моменти, даючи їй поради та заохочуючи її насолоджуватися кожним етапом її військової підготовки.
Фрегат «Блас де Лесо» стане її домом на двадцять днів, де принцеса Леонор має пройти нові маневри та випробування.
Нагадаємо, у серпні члени королівської родини зазвичай проводять відпустку в Пальма-де-Майорці.