Іде стопами батька: що відомо про нове навчання іспанської принцеси Леонор

Принцеса Леонор / © Getty Images

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Поки принцеса Леонор перебуває у палаці Сарсуела після повернення з навчального корабля «Хуан Себастьян де Елькано», вона готується до посадки на фрегат «Блас де Лесо», яка відбудеться 14 червня. Це буде наступний етап її другого року навчання, який привів її з Військово-морської академії в Марині у відкрите море.

Король Філіп VI готує військове майбутнє для своєї старшої дочки та майбутньої королеви Іспанії.

Король Філіп VI, принцеса Леонор і королева Летиція / © Getty Images

Її прихильність до військової підготовки залишається непохитною, а графік продовжує поповнюватися новими враженнями, які підготують її до майбутніх обов’язків, пише royalfamily.news. Від самого початку цього етапу зв’язок між батьком і дочкою був очевидним. Філіп супроводжував Леонор у вирішальні моменти, даючи їй поради та заохочуючи її насолоджуватися кожним етапом її військової підготовки.

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Фрегат «Блас де Лесо» стане її домом на двадцять днів, де принцеса Леонор має пройти нові маневри та випробування.

Принцеса Леонор і королева Летиція / © Getty Images

Нагадаємо, у серпні члени королівської родини зазвичай проводять відпустку в Пальма-де-Майорці.