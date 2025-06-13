ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
373
Час на прочитання
1 хв

Іде стопами батька: що відомо про нове навчання іспанської принцеси Леонор

Спадкоємиця іспанського престолу — принцеса Леонор — продовжить свою підготовку після нетривалих канікул.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Леонор

Принцеса Леонор / © Getty Images

Поки принцеса Леонор перебуває у палаці Сарсуела після повернення з навчального корабля «Хуан Себастьян де Елькано», вона готується до посадки на фрегат «Блас де Лесо», яка відбудеться 14 червня. Це буде наступний етап її другого року навчання, який привів її з Військово-морської академії в Марині у відкрите море.

Король Філіп VI готує військове майбутнє для своєї старшої дочки та майбутньої королеви Іспанії.

Король Філіп VI, принцеса Леонор і королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI, принцеса Леонор і королева Летиція / © Getty Images

Її прихильність до військової підготовки залишається непохитною, а графік продовжує поповнюватися новими враженнями, які підготують її до майбутніх обов’язків, пише royalfamily.news. Від самого початку цього етапу зв’язок між батьком і дочкою був очевидним. Філіп супроводжував Леонор у вирішальні моменти, даючи їй поради та заохочуючи її насолоджуватися кожним етапом її військової підготовки.

Фрегат «Блас де Лесо» стане її домом на двадцять днів, де принцеса Леонор має пройти нові маневри та випробування.

Принцеса Леонор і королева Летиція / © Getty Images

Принцеса Леонор і королева Летиція / © Getty Images

Нагадаємо, у серпні члени королівської родини зазвичай проводять відпустку в Пальма-де-Майорці.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie