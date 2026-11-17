Принцеса Уельська / © Getty Images

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44-річну принцесу Уельську під час поїздки до Індії помітили із сумкою Small Hudson від DeMellier із насиченої шкіри шоколадного кольору під час поїздки до метро Мумбаї разом із принцом Вільямом.

Британські модні експерти кажуть, що її шоколадно-коричневий колір ідеально пасує для зими та є чудовою альтернативою класичному чорному. Виготовлена з розкішної італійської дрібнозернистої шкіри, сумка має структурований силует, елегантну верхню ручку та характерну фурнітуру сріблястого кольору, що надає їй такого стильного та дорогого вигляду.

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Сумка Small Hudson від DeMellier / © Getty Images

Сумка має знімний плечовий ремінь, який дозволяє носити її як у руці для більш урочистих випадків, так і через плече, коли ви виходите з дому. Але, принцеса Уельська ніколи не носила сумки такого фасону саме таким чином.

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Принцеса Уельська / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми писали, які моделі обирала Кейт Міддлтон, перш ніж стала принцесою.

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