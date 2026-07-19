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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
338
Час на прочитання
1 хв

Ідеальна сумка для літа: модний аксесуар, з яким принцеса Кейт приїхала на Вімблдон

Витончено пошита сумочка — один із найфункціональніших предметів гардеробу принцеси Уельської Кетрін.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Минулими вихідними принцесу Уельську помітили на Вімблдоні з елегантною сумочкою Mini Holly від Tusting, що ще раз підтвердило підтримку британського сімейного ательє з виробництва шкіряних виробів.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Це далеко не вперше, коли Кетрін обирає цю модель, вона носила її неодноразово від 2021 року – доказ того, що по-справжньому якісна сумка ніколи не виходить із моди.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Раніше, нагадаємо, ми показували, хто з королівських особ любить сумку Lady Dior.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
338
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