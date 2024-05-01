Ідеальний бежевий лук: красива королева Матильда зустрілася з українцями у мовному центрі

Її Величність побувала днями у мовному центрі Bruxelles Formation, франкомовного державного професійного навчального закладу у Брюсселі.

Там претенденти можуть пройти мовні курси французької як іноземної, нідерландської чи англійської. Королева відвідала уроки французької та нідерландської мов, а потім поспілкувалася з українками, які проходять курси у центрі.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Матильда приїхала на зустріч у бежевому штанному костюмі, що складається з жакета і штанів-кльош зі стрілками, під жакет одягла строкату блузку з хусткою на шиї, взула нюдові туфлі-човники на підборах і взяла з собою невелику пласку сумку теж бежевого кольору. Образ свій Матильда доповнила сережками-висячками, браслетами, годинником на зап'ясті та каблучками, зробила традиційну зачіску та легкий макіяж.

Нагадаємо, минулого тижня королева Матильда з'явилася на публічному заході в сережках улюбленого бренду принцеси Кейт.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

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