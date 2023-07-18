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Ідеальний блакитний: королева Летиція захопила гарним луком на церемонії

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Час на прочитання
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Ідеальний блакитний: королева Летиція захопила гарним луком на церемонії

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королівське подружжя Іспанії відвідало світський захід у Мадриді.

Король Філіп VI та його красуня дружина королева Летиція побували на церемонії вручення журналістських премій "Лука де Тена", "Маріано де Кавія" та "Мінготі" 2023 року в ABC у Мадриді.

Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / Фото: Getty Images

50-річна Летиція з'явилася на публіці в елегантному блакитному костюмі, який складається з шовкового топу без рукавів від Maksu Online та спідниці довжини міді від цього самого бренду. Вбрання королева поєднувала із золотими туфлями на підборах Jimmy Choo на високих шпильках та клатчем від Magrit.

Летиція мала макіяж, волосся розпущене і укладене, у вухах сережки-висячки від Tous, а на пальці улюблену каблучку від Coreterno. Королева мала чудовий вигляд цього вечора. А її чоловік Філіп, який щойно повернувся з Лондона, де відвідував Вімблдонський тенісний турнір, одягнув чорний костюм, білу сорочку та краватку-метелика.

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images
Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
310
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