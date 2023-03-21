Ідеальний чорний: образ, в якому королеву Єлизавету II бачили рідко

У британській королівській родині є таке правило, не можна летіти в поїздку і не взяти із собою чорну сукню. Вона завжди береться на той випадок, якщо хтось із родичів помре і тому, хто в поїздці потрібно буде з'явитися на публіці у відповідному образі. З королевою таке сталося в Кенії 1953 року, коли вона дізналася про смерть свого батька короля Георга VI і виходила з літака, повернувшись до Лондона саме в такому чорному вбранні.

Королева Єлизавета II повернулася до Лондона з Кенії після смерті батька короля Георга VI / Фото: Associated Press

Від того часу носила чорний колір монархиня рідко. Одним із елегантних виходів у чорному був 2005 року, коли Єлизавета II та принц Філіп, герцог Единбурзький, були присутні на спеціальній службі в Сент-Полі на згадку про жертв липневих вибухів 1 листопада 2005 року в Лондоні. На королеві тоді був подовжений жакет і спідниця міді, на жакеті була пришпилена діамантова брошка у вигляді банта, Єлизавета була в капелюсі і з перлами.

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Фото: Getty Images

Також у чорному Її Величність була на похороні своєї матері Єлизавети Боуз-Лайон, сестри принцеси Маргарет, невістки принцеси Діани та чоловіка принца Філіпа.

Королева Єлизавета II, принц Чарльз і принц Філіп на похороні Єлизавети Боуз-Лайон / Фото: Getty Images

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