Ідеальний розпорядок дня: як живе принцеса Уельська Кейт

Незважаючи на те, що принцеса Уельська є членом однієї з найвідоміших сімей у світі, вона має дуже знайомий розпорядок дня, як і в інших жінок. Різниця лише в тому, що Кейт не потрібно ходити на роботу, яка займає весь день.

Видання express розібралося з тим, чим займається принцеса Уельська впродовж дня і чим її розклад відрізняється або не відрізняється від звичайних людей не членів королівської родини.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Ранок

Кейт зазвичай прокидається десь між 6:30 та 7 ранку, як і багато батьків, раніше за дітей. Принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї прокидаються, щоб вирушити до школи. Кейт готує сніданок для трьох дітей і корисний коктейль для себе, а потім відвозить дітей до школи. Потім Кейт часто робить покупки сама, у супроводі охоронця, а повернувшись із магазинів, розпаковує покупки, перш ніж вирушити до спортзалу.

Спортзал є у будинку Уельських. Отже, Кейт не потрібно їздити кудись окремо на тренування. Також в обов'язках принцеси вигулювати собаку, забирати дітей зі школи та готувати вечерю.

Кейт та Вільям відводять дітей до школи / Фото: Getty Images

Опівдні

У другій половині дня Кейт забирає трьох дітей зі школи. Далі у Джорджа, Шарлотти та Луї вільний час для прогулянки в саду, можливо якісь гуртки, на які їх, мабуть, теж возить Кетрін. Якщо діти гуляють вдома, вона в цей час готує вечерю.

Також часто опівдні Кейт та Вільям виконують свої королівські обов'язки, відвідуючи різноманітні заходи. Мабуть, у такі дні вони вдаються до допомоги няні. Якщо робочих справ немає, Кейт також може зустрітися з друзями, пограти в теніс або взяти уроки свого тренера в другій половині дня.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Вечір

Члени королівської родини зазвичай вечеряють о 18:00. Вечерю, як ми вже знаємо, принцеса часто готує сама, правда не зрозуміло, коли вона встигає, якщо в той самий час грається з дітьми чи зустрічається з друзями. Після вечері вся родина може подивитися фільм чи розповідають одне одному про те, як минув їхній день.

Цікаво було б дізнатися, який розпорядок дня у принца Вільяма, чи не так?

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали, що ця пара має труднощі у шлюбі, які вони приховують.

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