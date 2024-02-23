Ідеальний синій: королева Сільвія у стильному костюмі зустрілася з німецьким політиком

Королева Сільвія провела зустріч у Стокгольмському палаці з прем'єр-міністром Баварії Маркусом Зедером.

Її Величність була одягнена у темно-синій костюм, що складався з короткого жакета та спідниці прямого силуету до колін. Під жакетом у Сільвії була блузка з бантом кольору слонової кістки.

Королева зробила укладання та макіяж, одягла перлинні сережки та взяла з собою велику сіру сумку. У Сільвії, як і завжди, був манікюр, а на пальці виблискувала золота каблучка.

Королева Сільвія та прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер / Фото: Getty Images

А нещодавно Сільвія у монохромному аутфіті приїхала на виставку, яку відвідала разом зі своїм чоловіком королем Карлом Густавом.

Королева Сільвія та король Карл Густав / Фото: Getty Images

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