Ідеальний синій: кронпринцеса Метте-Маріт приїхала до Берліна в красивому луку

Спадковий принц Гокон і спадкова принцеса Метте-Маріт відвідали головний меморіал Берлінської стіни у 34-ту річницю падіння Берлінської стіни.

У Німеччині Їхні королівські Високості перебувають від 6 до 9 листопада і відвідають Мюнхен, Гамбург і власне Берлін, щоб сприяти зміцненню двосторонніх відносин і тісному діловому співробітництву між Норвегією та Німеччиною.

Кронпринцеса вбралася цього дня в довге темно-синє пальто до тону якого підібрала штанний костюм. Біляве волосся Метте-Маріт було розпущене, а на її обличчі був ледь помітний макіяж. Її чоловік теж був у пальті синього кольору, з картатим шарфом на шиї і взутий у чорні туфлі.

Кронпринц Гокон та кронпринцеса Метте-Маріт / Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого виходу принцеса Метте-Маріт виходила на червону доріжку в квітковій сукні, коли відвідувала церемонію вручення премій Північної ради в Оперному театрі Осло.

Кронпринцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон / Фото: Getty Images

Читайте також: