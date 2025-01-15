Ідеально підібрала до образу: принцеса Кейт одягла сережки улюбленого бренду

Принцеса Уельська Кейт та її стилісти завжди обмірковують кожен образ до дрібниць.
Ми вже показували вам, який аутфіт обрала Кетрін для свого вчорашнього візиту до лікарні Royal Marsden Hospital, де торік проходила лікування від раку.
До образу принцеса підібрала сережки-кільця зі мішаного металу від Missoma – одного з її улюблених ювелірних брендів.
Сережки називаються Lucy Williams Entwine Small Hoop Earrings, їхня вартість становить 89 фунтів стерлінгів (близько 4500 тис. грн), і вони являють собою пару переплетених золотих і срібних кілець, які дзеркально відображають її золоту обручку з валійського золота і каблучку з сапфірами, яку Кетрін носить замість заручальної.
Нагадаємо, під час свого візиту до шпиталю принцеса Уельська зробила важливу заяву, що зараз перебуває в ремісії та зосереджена на своєму здоров'ї. Курс лікування від раку Кейт завершила у вересні 2024 року.
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