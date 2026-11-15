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Ідеальний осінній твід: Зара Тіндалл у картатому пальті підкорила публіку на перегонах
Зара Тіндалл була присутня на першому дні листопадових перегонів на іподромі Челтенгем.
Зара Тіндал відвідала Countryside Day («День сільської місцевості») на іподромі Cheltenham Racecourse і була зазнімкована фотографами.
Для появи на публіці Зара обрала структуроване картате пальто від бренду L'Agence. Модель із поясом, що підкреслює талію, та традиційним британським твідовим візерунком у коричнево-бежевих тонах.
Під пальтом у дочки принцеси Анни була темна сукня-водолазка, а взула вона високі шкіряні чоботи на підборах коричневого кольору від Fairfax & Favor. Елегантний маленький капелюх-пігулка темного кольору, прикрашений пір'ям, шкіряні рукавички до тону взуття та лаконічні сережки у вухах завершували образ Зари Тіндалл. Вона також носила шкіряні рукавички, що ідеально підібрані під її аутфіт.
Раніше, нагадаємо, ми показували, як носити бордовий та темно-синій колір восени на прикладі стилю Зари Тіндалл.