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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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«Ігри нескорених» принца Гаррі можуть пройти в Україні: що про це відомо

Шість країн, включаючи Україну, заявили про свої амбіції провести Invictus Games 2029 року.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Гаррі та Меган Маркл

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Associated Press

Спортивні змагання для ветеранів, започатковані принцом Гаррі 2014 року, можуть пройти в одній із цих країн, включаючи Україну. Серед міст та регіонів, що висунули пропозиції також: Ольборг у Данії, регіон Венето в Італії, Абуджа в Нігерії, Теджон у Південній Кореї та Сан-Дієго у США.

Invictus Games — це міжнародне багатоспортивне змагання для поранених та хворих ветеранів та нинішніх військовослужбовців. Незважаючи на те, що Invictus Games описують як «складні поточні геополітичні виклики», вони додають, що Україна висунула «переконливі» докази на користь проведення Ігор у столиці країни — Києві, пише express.co.uk.

Меган і Гаррі на Invictus Games / © Getty Images

Меган і Гаррі на Invictus Games / © Getty Images

У квітні цього року принц Гаррі, нагадаємо, зненацька відвідав українське місто Львів, де відвідав клініку підтримки поранених військовослужбовців та цивільних осіб Superhumans Center. У клініці пацієнти отримують безкоштовне протезування, хірургію та психологічну підтримку.

Нагадаємо, «Ігри нескорених» 2027 року пройдуть у рідній для принца Великій Британії, а саме у Бірмінгемі.

Принц Гаррі у Львові

Принц Гаррі у Львові

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