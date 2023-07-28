Ікона стилю Жаклін Кеннеді: елегантні аутфіти першої леді США

Жаклін була однією з найпопулярніших дам свого часу. Дружина президента Джона Кеннеді і перша леді США від 1961 до 1963 року була законодавицею моди і головною героїнею світських хронік.

Жаклін Був'є народилася 28 липня 1929 року в престижному передмісті Нью-Йорка Саутгемптоні в сім'ї брокера Джона Був'є III і Джанет Нортон Лі. Навчалася в Holton-Arms School та і в Школі міс Портер. Потім вивчала французьку літературу в Університеті Джорджа Вашингтона у Вашингтоні.

Жаклін Кеннеді / Фото: Associated Press

Після закінчення університету Жаклін стала кореспонденткою щоденної газети The Washington Times-Herald. В ролі кореспондентки цієї газети Жаклін висвітлювала коронацію британської королеви Єлизавети II, яка відбулася 2 червня 1953 року в Вестмінстерському абатстві в Лондоні. Пізніше Жаклін працювала редакторкою у кількох видавництвах.

Жаклін Кеннеді і королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

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Головним дизайнером, який одягав Жаклін був Олег Кассіні. Саме його рук справа - сукні без рукавів (Жаклін любила підкреслювати свої плечі), а також високі рукавички (Жаклін вважала свої руки не дуже красивими і намагалася сховати їх під рукавичками).

Жаклін Кеннеді / Фото: Getty Images

Жаклін Кеннеді / Фото: Associated Press

Жаклін Кеннеді не була красунею від природи, але завдяки вдало підібраним образам, мала завжди бездоганний вигляд. Наприклад, їй не подобалися широко посаджені очі і квадратне підборіддя, тому фотографувалася Жаклін часто напівбоком, а очі часто ховала під великими чорними сонцезахисними окулярами. Зараз такі любить носити дизайнерка Вікторія Бекхем.

Жаклін Кеннеді / Фото: Getty Images

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Серед образів Кеннеді можна побачити безліч спідниць-трапецій і коротких жакетів, які чудово підкреслювали її талію, а також прямих суконь без рукавів (все ж таки плечі Жаклін їй дуже подобалися, навіть у відносно закритих сукнях на них часто був розріз як акцент).

Ще однією деталлю її образів були капелюхи, зокрема і капелюшки-таблетки (такі любила носити герцогиня Сассекська).

Особливо гарна Жаклін була в костюмах дуже схожих на костюми від Chanel. Кажуть, президент Кеннеді не схвалював того, щоб його дружина носила речі європейського бренду, тому Олег Кассіні створював для Жаклін костюми, орієнтуючись на модні тенденції Chanel і Dior.

Жаклін Кеннеді / Фото: Associated Press

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Весільну сукню для Жаклін пошила нью-йоркськка дизайнерка Енн Лоу. Але сукня з великою кількістю рюшів їй зовсім не подобалася, на відміну від її чоловіка, який був у захваті від образу нареченої. Свій весільний образ Жаклін обіграла фатою своєї бабусі.

Жаклін Кеннеді / Фото: Associated Press

Як господиня Білого дому Жаклін часто запрошувала на коктейлі багато гостей, створюючи цьому особняку менш формальну атмосферу. Завдяки розуму і чарівності, Жаклін була популярною серед політиків та дипломатів.

Жаклін Кеннеді / Фото: Getty Images

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А її рожевий костюм, який був копією костюма Chanel 1961 року, став символом вбивства її чоловіка Джона Кеннеді. Саме в ньому була Жаклін 22 листопада 1963 року в робочій поїздці з чоловіком до Техаса, коли, у її чоловіка стріляли, коли він був у автомобілі разом з дружиною. Після смерті президента вона відмовилася зняти забруднений кров'ю одяг і залишалася в рожевому костюмі.

Жаклін Кеннеді / Фото: Getty Images

Її стійкість і хоробрість після вбивства її чоловіка і похорону викликали захоплення у всьому світі. Після смерті Джона Кеннеді Жаклін і її діти залишалися в їхніх кімнатах Білого дому протягом двох тижнів, готуючись до від'їзду.

Після другого заміжжя з міл'ярдером Аристотелем Онассісом 1968 року стиль Жаклін теж зазнав змін. Вона почала з'являтися в суспільстві в об'ємних светрах, в хустках Hermes і навіть почала носити напівпрозорі сукні та блузки.

Жаклін Кеннеді і Аристотель Онассіс / Фото: Getty Images

Жаклін Кеннеді / Фото: Getty Images

Її другий чоловік помер 1975 року і Жаклін Кеннеді-Онассіс, майже в 46 років, стала вдовою вдруге. Сама Жаклін померла уві сні о 22:15 у четвер, 19 травня 1994 року, за два з половиною місяці до свого 65-го дня народження. У неї була лімфома. Вона була похована поруч з першим чоловіком президентом Кеннеді, їхнім сином Патріком та їхньою мертвонародженою дочкою Арабеллою на Арлінгтонському національному цвинтарі у Віргінії.