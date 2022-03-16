Ікра, алмази, коні, парфуми і навіть лижі: предмети розкоші для росіян попливли нах*й за кораблем

Ікра, алмази, коні, парфуми і навіть лижі: предмети розкоші для росіян попливли нах*й за кораблем

У росіян є приказка "кому щи порожні, а кому перли задрібні", дійсно, багаті й бідні проблеми завжди мали дещо різного рівня. Але четвертий пакет обмежувальних заходів проти Росії, ухвалений Євросоюзом, зрівнює шанси для мешканців цієї "окремо взятої країни".

Про те, що до Росії тепер заборонено експорт предметів розкоші, повідомила у вівторок, 15 березня, прес-служба Європейської комісії.

Тепер до Росії не можна передавати чи експортувати, прямо чи опосередковано, предмети розкоші будь-якій фізичній чи юридичній особі, організації чи органу в Росії або для використання в Росії», — йдеться у публікації.

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До предметів розкоші відносяться всі предмети, якщо їхня вартість перевищує 300 євро за одиницю, якщо інше не зазначено у додатку.

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Цікаво, що до переліку увійшли круїзні судна та яхти, породисті коні, алмази, перли, вироби з дорогоцінних металів, елітні вина та спиртні напої, чорна ікра та трюфелі, сигари, парфуми.

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Під заборону потрапили автомобілі вартістю понад 50 тис. євро та мотоцикли дорожчі за 5 тис. євро, аксесуари та запчастини до них, музичні інструменти дорожчі за 1500 євро(а це означає близький друг Путіна музикант Сергій Ролдугін вже не купить собі нову віолончель), предмети мистецтва та антикваріат; екіпірування для гірських лиж, гольфу, підводного плавання та вітрильного спорту; різноманітні більярди та аксесуари до них, електронна техніка, відеоігри, столове срібло та фарфор, килими, різноманітний одяг та ін.

Список займає 14 сторінок дрібним текстом.

Водночас у документі вказується, що заборона не поширюється на товари, необхідні для офіційних цілей дипломатичних або консульських представництв держав-членів ЄС або їх країн-партнерів у Росії, або міжнародних організацій, які користуються імунітетом відповідно до міжнародного права, а також на особисті речі їхніх співробітників.

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Таким чином, наші європейські партнери позбавили росіян всього, чим вони звикли хизуватись у соціальних мережах, які їм заблокували до цього. У росіян не буде більше перлів, ані великих, ані дрібних. Над наповненням щей, вірніше, його відсутністю, наші європейські партнери продовжують працювати.

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А ми поки що пропонуємо колишнім зіркам російського Instagram освоїти в'язання, навчитися перелицьовувати верхній одяг і вже починати стругати собі нові лижі з хмизу, якщо постаратися, можна встигнути зробити собі нове екіпірування до початку наступного гірськолижного сезону на курортах Краснодарського краю.

Росія 1920 рік / Getty Images

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