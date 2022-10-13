Ілона Маска обвели навколо пальця: мільярдеру "підставили" несправжнього Путіна

Скандальні пости Ілона Маска у твітері наробили багато галасу. Ходили чутки про те, що бізнес-магнат розмовляв із російським "фюрером" телефоном перед тим, як публікувати в соцмережах свої роздуми на тему "війни та миру".

Раніше передбачалося, що американський мільярдер Ілон Маск міг консультуватися з Путіним перед публікацією скандальних твітів, але сам Маск спростував, що він спілкувався з Путіним незадовго до написання свого "мирного плану", стверджуючи, що розмовляв із президентом РФ лише один раз і це було 18 місяців назад.

Путін / Фото: Associated Press

Телеграм-канал Generall SVR опублікував деякі подробиці цієї розмови, і вони дуже цікаві. За даними авторів каналу, Ілон Маск дійсно спілкувався з людиною, яку сприймав як президента Росії Володимира Путіна. І це було близько місяця тому. Ось що вони пишуть:

"Перший заступник Керівника Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко під час доповіді повідомив Путіну про те, що Ілон Маск шукає можливість поспілкуватися з президентом. Путін тоді однозначно висловився проти спілкування, але Кирієнко запропонував наступний варіант: із дозволу Путіна з Ілоном Маском поспілкується людина, яка буде видавати себе за президента Росії та спробує переконати Маска у правоті позицій російського керівництва, зробивши його (Маска) практично агентом впливу, не тільки на мільйонну аудиторію простих людей шанувальників Ілона, а й на американський істеблішмент”.

Ілон Маск / Фото: Associated Press

І в Кремлі, до речі, незабаром відреагували на заяви "Маска".

Якщо це відповідає дійсності, американця Ілона просто обвели навколо пальця. А ще, як стверджується на каналі, взяли з мільярдера "чесне слово", що ця розмова буде конфіденційною і сам факт її не підлягає розголосу.

У тому випадку, якщо про цю розмову дізнається публіка, що в результаті і сталося, Кирієнко запропонував обіграти ситуацію таким чином, ніби Ілона Маска просто розіграли, а розмовляв він насправді не з президентом Путіним. Ця ідея "фюреру" сподобалася, і він дав свою згоду на її реалізацію. Ну, а результат ми вже бачили.

"Маск обговорив, вірніше вислухав позиції та погрози світові людини, яка говорила від імені Путіна і пообіцяв обміркувати почуте. Маску було обіцяно, якщо факт розмови залишиться таємницею, то контакти будуть продовжуватися. Путіну було надано запис розмови і він залишився задоволеним не лише почутим, але й реакцією Маска на розмову. Більше того, у планах Кирієнка було задіяти таким чином кількох західних лідерів думок для формування "правильного" порядку денного та тиску на керівництво кількох країн Європи та США", — повідомляє канал.

Ілон Маск / Фото: Associated Press

Таким чином, очевидно, що Путін програє війну проти України, і хапається за будь-яку можливість, як за соломинку використовуючи для цього, зокрема й Ілона Маска.

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