Ім'я з історією: чому Гаррі і Меган назвали дочку Лілібет Діана

Сассекські вирішили віддати данину поваги двом прекрасним і сильним жінкам, які займають особливе місце в серці принца Гаррі.

У неділю, 6 червня, герцог і герцогиня Сассекські оголосили про народження дочки. Дівчинка з'явилася на світ двома днями раніше, 4 червня, в лікарні Санта-Барбара Котедж і стала другою дитиною для пари. Назвали дівчинку дуже символічним ім'ям — Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор. Скорочено в сім'ї її будуть називати просто Лілі.

Принц Гаррі і Меган Маркл / Associated Press

На перший погляд, може здатися, що Лілібет звучить трохи незвично, але насправді воно має величезне сентиментальне значення для сім'ї і несе данину поваги британському монарху. Лілібет — це домашнє прізвисько королеви Єлизавети II, яке з'явилося, коли вона була маленькою і вимовити повністю своє ім'я їй було дуже складно, тому сама почала називати себе Лілібет.

Рідні вважали це дуже милим і швидко підхопили. Відомо, що батько Єлизавети король Георг VI говорив: "Лілібет — моя гордість. Маргарет — моя радість". Прізвисько принцеси Єлизавети настільки прижилося, що саме цим словом вона підписувала свої листи, адресовані друзям і близьким.

Лист, написаний принцесою Єлизаветою II в віці 12 років в 1938 році і адресований леді Мері Кембридж / Getty Images

принцеса Єлизавета / Getty Images

Тим, хто використовував це прізвисько протягом усього життя, був її коханий чоловік принц Філіп, який помер цього року. Він часто люблячи називав дружину саме Лілібет. У день його похорону королева підписала записку для коханого, яка лежала зверху на труні біля букета і на ній був напис: "З любов'ю. Лілібет"

Записка лежить на труні принца поруч з вінком з білих квітів і кашкетом / Associated Press

Друге ім'я, яке дали герцоги Сассекські дочці стало даниною поваги матері принца Гаррі — принцесі Діані, яка трагічно загинула 31 серпня 1997 року в автокатастрофі в Парижі.

Маунтбеттен-Віндзор — подвійне прізвище двох родів. Віндзор — це прізвище, використовуване всіма чоловічими і незаміжніми жіночими нащадками Георга V. Маунтбеттен — прізвище матері принца Філіпа, яке він прийняв перед одруженням з принцесою Єлизаветою, коли також став британським підданим. Раніше він був відомий як принц Філіп Грецький і Данський.

1960 року королева і герцог Единбурзький вирішили, що їхні власні прямі нащадки повинні відрізнятися від інших членів королівської сім'ї, тому в їхній родині з'явилося це подвійне прізвище, яке тепер носять діти принца Гаррі і Меган.

Принцеса Єлизавета і принц Філіп, 1947 рік / Associated Press

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Королева Єлизавета II з родиною (10 фото)

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