Іменинниця дня: 10 фактів, яких ви не знали про дочку Кембриджів - принцесу Шарлотту

Іменинниця дня: 10 фактів, яких ви не знали про дочку Кембриджів - принцесу Шарлотту

2 травня свій сьомий день народження святкує єдина дочка герцогині Кембриджської і принца Вільяма – принцеса Шарлотта.

Принцеса Шарлотта – друга дитина Кейт і Вільяма, вона народилася 2 травня 2015 року і стала першою онукою принца Вельського Чарльза і п'ятою правнучкою королеви Єлизавети II.

Згадуємо той особливий день для Кембриджів, коли на світ з'явилася їхня перша і поки єдина дочка Шарлотта.

1. Шарлотта Елізабет Діана Кембриджська народилася в госпіталі Святої Марії в Лондоні о 8:34 ранку за лондонським часом у присутності принца Вільяма. Герцогиня Кетрін і принц Вільям приїхали до госпіталю о 6 ранку. Герцогиня сама була за кермом, напевно, на той момент перейми у Кетрін ще не почалися. Ближче до півдня Кенсінгтонський палац повідомив, що пологи у герцогині почалися і перебігають без ускладнень. Трохи пізніше стало відомо, що Кетрін народила дочку. Вага дівчинки – 3710 грамів. Вона народилася в тому самому госпіталі, що і її старший брат Джордж 2013 року.

Принцеса Шарлотта / Getty Images

2. Новину про народження принцеси повідомив королівський глашатай. За традицією він з'явився на крилі госпіталю і, озвучивши новину, задзвонив у дзвоник.

Королівський глашатай / Getty Images

3. 4 травня Букінгемський палац оголосив, що новонароджена отримала ім'я Шарлотта Елізабет Діана (на честь своєї прабабусі королеви Єлизавети II і бабусі принцеси Діани Вельської).

4. Шарлотта посідає четверте місце в лінії успадкування британського престолу після свого брата Джорджа, батька Вільяма і діда Чарльза.

5. Хрещення принцеси Шарлотти відбулося 5 липня 2015 року в церкві Святої Марії Магдалини в Сандрінгемі в Норфолку. Обряд провів архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі. Церемонія відбулася в колі близьких і рідних людей, на ній були присутні, звичайно ж, королева Єлизавета II, принц Чарльз та його дружина герцогиня Камілла, батьки Кетрін - Майкл і Керол Міддлтон і багато інших членів королівської родини. У цій церкві хрестили принцесу Діану 1961 року і принцесу Євгенію 1990 року. Сюди королівська сім'я щороку приїжджає на Різдвяну службу. Хрещеними принцеси стали близькі друзі Вільяма - Том ван Страубензі і Джеймс Мейд, давня подруга Кетрін Софі Картер, а також двоє членів сім'ї - кузина принца Лора Феллоуз і кузен герцогині Адам Міддлтон. Всього у принцеси п'ятеро хрещених, а ось у її старшого брата принца Джорджа аж семеро.

Принц Джордж і принцеса Шарлотта / Getty Images

6. В 2 роки і 7 місяців принцеса Шарлотта почала відвідувати лондонський дитячий садок Willcocks Nursery School. До цього моменту принцеса вже відвідувала спортивні гуртки і займалася тенісом (улюбленим видом спорту принцеси Діани).

7. У 4-річному віці принцеса пішла до підготовчої школи Thomas's Battersea, там навчається і її старший брат Джордж. Перший навчальний рік діти проводять у більш ігровій формі. Вони більше досліджують, ніж навчаються, а до навчання практикують творчий підхід. Також практикуються заняття на свіжому повітрі, відвідування музеїв і галерей. Герцог і герцогиня Кембриджські разом відвели дітей до школи. А ось принца Джорджа 2017 року в перший клас супроводжував тільки батько – принц Вільям, тому що герцогиня Кетрін була вагітна третьою дитиною і страждала від сильного токсикозу.

Принцеса Шарлотта йде до школи з батьками і братом Джорджем / Associated Press

8. Принцесу Шарлотту називали улюбленицею принца Філіпа (чоловіка королеви Єлизавети II) напевно через те, що маленька Шарлотта дуже схожа своїм запальним характером на королеву.

9. Принцеса Шарлотта любить танцювати і з дитинства звикла до уваги публіки. Здається, вона єдина з дітей Кембриджів, хто не соромиться камер і завжди привітно махає рукою в об'єктиви фотографів.

Принцеса Шарлотта / Associated Press

10. П'ятиріччя дочки Кембриджі відсвяткували гучною вечіркою. Вона відбулася за допомогою відеозв'язку Zoom, до якого приєдналася і 94-річна прабабуся Шарлотти - королева Єлизавета II, а також її чоловік принц Філіп, і численні родичі і друзі дівчинки. Семиріччя принцеси святкувати будуть, швидше за все, у вузькому сімейному колі.

Принцеса Шарлотта / Associated Press

Нагадаємо, 23 квітня Кейт і Вільям ділилися фотографією молодшого сина принца Луї, йому виповнилося чотири роки. А 29 квітня пара відсвяткувала одинадцяту річницю від дня свого весілля.

Принцеса Шарлотта / Associated Press

Принцеса Шарлотта / Getty Images

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