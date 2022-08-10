Іменинниця дня: 10 сексуальних образів Кайлі Дженнер

Сьогодні, 10 серпня, Кайлі Дженнер святкує свій ювілей – їй виповнилося 25 років.

Кілька років тому дівчину вважали наймолодшою мільярдеркою у світі. Вона очолювала рейтинг найбагатших молодих знаменитостей. Нині її статки, через коронавірус, оцінюють у 600 мільйонів доларів (за версією журналу Forbes). Але ми не сумніваємося у тому, що зовсім скоро засновниця б'ютібренду Kylie Cosmetics знову увійде до списку мільярдерів. До речі, косметичний бренд вона запустила, коли їй було всього 17 років.

Кайлі не лише успішна бізнесвумен, а й щаслива мама двох дітей – 4-річної Стормі і 6-місячного Вольфа, яких вона народила від свого бойфренда – репера Тревіса Скотта.

З нагоди її дня народження ми зібрали для вас 10 найсексуальніших образів Кайлі.

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Нагадаємо, Дженнер похизувалася новим аутфітом у блискучому топі від Paco Rabanne з капюшоном кольору металік, який мав пікантний виріз в зоні декольте і оголену спину.

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