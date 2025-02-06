Іменинниця дня: данський королівський палац поділився портретним фото принцеси Марі

Данська принцеса Марі сьогодні святкує день народження.

Королівський палац Данії привітав принцесу Марі зі святом, опублікувавши її нове портретне фото.

"У Її Королівської Високості принцеси Марі сьогодні день народження, їй виповнюється 49 років", — йдеться у повідомленні під знімком.

На світлині фотографа Ларс Х. Лаурсена принцеса постала у квітковій сукні та сірих еспадрильях на платформі. Вона сидить на сходах біля будинку, а поряд з нею білий пес – домашній вихованець сім'ї.

Принцеса Марі / Фото: Данська королівська родина/Instagram

Марі – друга дружина принца Йоагіма (молодшого сина королеви Маргрете II). Ми зібрали для вас цікаві факти про цю королівську особу.

Принцеса Марі та принц Йоагім / Фото: Associated Press

А вчора, 5 лютого, нагадаємо, 53 років виповнилося королеві Данії Мері. І палац також ділився фото.

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