Іменинниця дня: данський королівський палац поділився портретом королеви Мері

Данській королеві Мері сьогодні виповнюється 53 роки.
Палац представив на честь іменинниці її новий красивий портрет. На фото королева зазнімкована сидячи, одягнена в молочно-білу блузку та ніжно-рожеву мереживну спідницю. У Її Величності гарна зачіска, макіяж на обличчі, у вухах сережки-висячки і кілька браслетів на зап'ястях, а також каблучок на пальцях, зокрема і заручальна.
"У Її Величності Королеви сьогодні день народження, їй виповнюється 53 роки. З нагоди дня народження публікується новий портрет королеви. Портрет був зроблений фотографом Стіном Евалдом в Амалієнборгу", — йдеться у повідомленні палацу.
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А також розповідали її історію кохання з тодішнім кронпринцем Фредеріком.
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