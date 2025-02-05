Іменинниця дня: данський королівський палац поділився портретом королеви Мері

Палац представив на честь іменинниці її новий красивий портрет. На фото королева зазнімкована сидячи, одягнена в молочно-білу блузку та ніжно-рожеву мереживну спідницю. У Її Величності гарна зачіска, макіяж на обличчі, у вухах сережки-висячки і кілька браслетів на зап'ястях, а також каблучок на пальцях, зокрема і заручальна.

"У Її Величності Королеви сьогодні день народження, їй виповнюється 53 роки. З нагоди дня народження публікується новий портрет королеви. Портрет був зроблений фотографом Стіном Евалдом в Амалієнборгу", — йдеться у повідомленні палацу.

Королева Мері / Фото: Данська королівська родина/Instagram

Раніше ми зібрали для вас найцікавіші факти про королеву Мері.

А також розповідали її історію кохання з тодішнім кронпринцем Фредеріком.

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Getty Images

Читайте також:

Кронпринцеса Мері — нова королева Данії (20 фото)