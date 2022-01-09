Іменинниця дня: герцогиня Кембриджська та її історія кохання з принцом Вільямом

Сьогодні свій 40-й день народження святкує герцогиня Кембриджська Кетрін.

Дружина герцога Кембриджського Вільяма після весілля отримала офіційний титул герцогині Кембриджської, в Шотландії вона графиня Стратерн, а в Північній Ірландії - баронеса Каррікфергюс. Кетрін вийшла заміж 2011 року, але зустрічалися вони з принцом Вільямом з 2003 року.

Герцогиня Кембриджська Кетрін / Associated Press

Історія їхнього знайомства почалася ще під час навчання в Сент-Ендрюському університеті в Шотландії. З 2002 року Кейт і Вільям ще будучи друзями знімали для житла будинок в Файфі. У той час Кейт була звичайною студенткою, нічим особливо не примітною. Початок їхніх романтичних стосунків припав на 2003 рік. Саме тоді Кетрін була серед запрошених гостей на 21-й день народження принца Вільяма.

Герцогиня Кембриджська Кетрін / Getty Images

Від першої зустрічі до романтичних заручин 2010 року пройшло майже десять років. Не можна сказати, що всі ці роки принц був вірний своїй подрузі. Бували в їхніх стосунках кризи, періоди розставання та інші труднощі. І хто знає, стала б Кейт Міддлтон майбутньою герцогинею Кембриджською, якщо б не мала такого терпіння та витримки.

Герцогиня Кембриджська Кетрін і королева Єлизавета II / Getty Images

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Весілля Кетрін і старшого сина принца Чарльза відбулося в квітні 2011 року. Через два роки на світ з'явився їхній первісток – принц Джордж. Ще через два роки, навесні 2015-го Кейт народила другу дитину – дочку принцесу Шарлотту. А в квітні 2018-го на світ з'явилася і третя дитина пари – принц Луї.

Герцогиня Кембриджська Кетрін з донькою принцесою Шпарлоттой / Getty Images

Сьогодні герцогиня Кембриджська має бездоганну репутацію, у неї прекрасні стосунки з королевою Єлизаветою II, а багато британців хочуть бачити її своєю майбутньою королевою-консортом. Чи думає Кетрін про корону? Хто знає, але ми точно знаємо, що вона думає про те, як бути гарною матір'ю для своїх дітей і прекрасною дружиною для чоловіка. Оскільки сім'я завжди була для нее на першому місці, з впевненістю сьогодні можна говорити про те, що Кетрін - просто ідеальна кандидатура на роль майбутньої королеви.