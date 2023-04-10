Іменинниця дня: королева Максима та король Віллем-Олександр поділилися новим фото молодшої доньки

Принцеса Аріана Вільгельміна Максима Інес народилася 10 квітня 2007 року у шпиталі Броново у Гаазі. При народженні вона здобула титули принцеси Нідерландів та принцеси Оранської-Нассау. Дівчинка посідає третє місце в лінії спадкування престолу Нідерландів (після двох старших сестер Катаріни-Амалії та Алексії). Нині на нідерландському троні сидить її батько – король Віллем-Олександр.

З нагоди свята королева Максима та король Віллем-Олександр у своєму акаунті в Instagram поділилися знімком доньки, супроводивши його підписом:

"Принцесі Аріані сьогодні виповнюється 16 років".

На фото юна принцеса зображена в жакеті в принт "собачий зуб" та у чорній трикотажній кофті. У неї на шиї золота прикраса, волосся розпущене і трохи накручене локонами, а на обличчі ледь помітний макіяж. Фото було взято з сімейної фотосесії, знятої у De Nieuwe Kerk в Амстердамі під час відвідин виставки "Століття Юліани" у листопаді 2022 року.

Принцеса Аріана з сестрами / Фото: Associated Press

У принцеси Аріани є дві старші сестри — принцеса Катаріна-Амалія та принцеса Олексія.

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