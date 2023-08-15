Іменинниця дня: палац поділився зворушливими фото принцеси Анни

Королівській принцесі Анні сьогодні виповнюється 73 роки. Палац привітав іменинницю зі святом та опублікував зворушливі фото.

Принцеса Анна – єдина дочка королеви Єлизавети II та принца Філіпа, народилася 15 серпня 1950 року, через два роки після народження її старшого брата короля Чарльза III.

"Сьогодні ми вітаємо Її Королівську Високість Королівську принцесу з днем народження!", — написали у твітері королівської родини та поділилися кількома архівними фото іменинниці.

На одному з них Анна зазнімкована у Букінгемському палаці у День коронації Чарльза та Камілли, 6 травня 2023 року. Автором знімка є королівський фотограф Кріс Джексон.

Wishing Her Royal Highness The Princess Royal дуже Happy Birthday today!



At Buckingham Palace on Coronation Day 2023. ©️Chris Jackson/Getty Images.



At Clarence House in July 1951. Royal Collection Trust ©️His Majesty King Charles III 2023. pic.twitter.com/3psTdEFWtj — The Royal Family (@RoyalFamily) August 15, 2023

На іншому – принцесі майже один рік. Фото зроблено у Кларенс-Хаусі у липні 1951 року. Вона одягнена в білу сукню та чепчик, а поруч сидить її брат Чарльз, якому майже три роки і тримає її за руку.

За своє довге життя принцеса Анна була одружена двічі. Про дві історії кохання єдиної дочки королеви Єлизавети II ми розповідали раніше.

Принцеса Анна на королівських перегонах в Аскоті / Фото: Getty Images

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