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Іменинниця дня: палац поділився зворушливими фото принцеси Анни

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Іменинниця дня: палац поділився зворушливими фото принцеси Анни

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Королівській принцесі Анні сьогодні виповнюється 73 роки. Палац привітав іменинницю зі святом та опублікував зворушливі фото.

Принцеса Анна – єдина дочка королеви Єлизавети II та принца Філіпа, народилася 15 серпня 1950 року, через два роки після народження її старшого брата короля Чарльза III.

"Сьогодні ми вітаємо Її Королівську Високість Королівську принцесу з днем народження!", — написали у твітері королівської родини та поділилися кількома архівними фото іменинниці.

На одному з них Анна зазнімкована у Букінгемському палаці у День коронації Чарльза та Камілли, 6 травня 2023 року. Автором знімка є королівський фотограф Кріс Джексон.

На іншому – принцесі майже один рік. Фото зроблено у Кларенс-Хаусі у липні 1951 року. Вона одягнена в білу сукню та чепчик, а поруч сидить її брат Чарльз, якому майже три роки і тримає її за руку.

За своє довге життя принцеса Анна була одружена двічі. Про дві історії кохання єдиної дочки королеви Єлизавети II ми розповідали раніше.

Принцеса Анна на королівських перегонах в Аскоті / © Getty Images
Принцеса Анна на королівських перегонах в Аскоті / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
508
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