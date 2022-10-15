Іменинниця дня: Сара Йоркська опублікувала миле фото з коргі королеви Єлизавети II

Герцогиня Йоркська поділилася у своєму Instagram знімками з двома королівськими коргі, тими самими, які раніше жили з Єлизаветою II, а після смерті монархині опіку над ними взяли Сара та її колишній чоловік та син королеви принц Ендрю.

Принц Ендрю та Сара Йоркська / Фото: Associated Press

Сара запостила фото з Мікою та Сенді і написала: "Подарунки, які продовжують дарувати...", — мабуть, маючи на увазі, що ці собаки стали подарунком для Її Величності, коли помер принц Філіп. А тепер їх доглядає Сара і Ендрю, і собаки продовжують дарувати їм радість.

Тепер королівські шанувальники можуть не переживати, оскільки Сара показала їм, що дбає про коргі королеви Єлизавети II.

"З днем ​​народження, герцогине. Так рада бачити з вами коргі королеви", — написала одна з шанувальниць, а інший додав: "Я так тішуся, що вони з вами".

Раніше спеціально до дня народження Сари Йоркської ми зібрали для вас п'ять фактів із біографії скандальної невістки королеви Єлизавети II.

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