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Іменинниця дня: шведський королівський палац представив нове фото принцеси Естель

Іменинниця дня: шведський королівський палац представив нове фото принцеси Естель

Принцеса Естель / Фото: Шведська королівська родина/Instagram

Майбутній королеві Швеції – принцесі Естель – сьогодні виповнюється 13 років.

Принцеса Естель – старша дочка кронпринцеси Вікторії та кронпринца Даніеля та старша онука короля Карла Густава та королеви Сільвії. На честь її дня народження палац поділився фотографією.

"З 13-річчям, принцесо Естель!", — йдеться у підписі під знімком.

Принцеса Естель / © Шведська королівська родина/Instagram
Принцеса Естель / Фото: Шведська королівська родина/Instagram

На фото принцеса зображена сидячи, вона одягнена в сірий пуловер і мініспідницю, її довге русяве волосся розпущене і красиво накручене внизу, на шиї золотий ланцюжок з кулоном у вигляді серця, а на зап'ясті перлинний браслет. Також маленькі золоті сережки у вухах у дівчинки.

Принцеса Естель – одна з п'яти європейських принцес, які мають зійти на престол у майбутньому. Але, насамперед, новою королевою Швеції стане її мати Вікторія.

Кронпринцеса Вікторія, її дочка принцеса Естель та кронпринц Даніель / © Getty Images
Кронпринцеса Вікторія, її дочка принцеса Естель та кронпринц Даніель / Фото: Getty Images

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