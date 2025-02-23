Іменинниця дня: шведський королівський палац представив нове фото принцеси Естель

Майбутній королеві Швеції – принцесі Естель – сьогодні виповнюється 13 років.
Принцеса Естель – старша дочка кронпринцеси Вікторії та кронпринца Даніеля та старша онука короля Карла Густава та королеви Сільвії. На честь її дня народження палац поділився фотографією.
"З 13-річчям, принцесо Естель!", — йдеться у підписі під знімком.
На фото принцеса зображена сидячи, вона одягнена в сірий пуловер і мініспідницю, її довге русяве волосся розпущене і красиво накручене внизу, на шиї золотий ланцюжок з кулоном у вигляді серця, а на зап'ясті перлинний браслет. Також маленькі золоті сережки у вухах у дівчинки.
Принцеса Естель – одна з п'яти європейських принцес, які мають зійти на престол у майбутньому. Але, насамперед, новою королевою Швеції стане її мати Вікторія.
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