Іменинниця дня: як змінився стиль принцеси Беатріс після весілля з Едоардо Мапеллі-Моцці

Принцесі Йоркській Беатріс сьогодні виповнюється 34 роки. Як святкуватиме онука королеви Єлизавети ІІ не повідомляється. Ми ж вирішили згадати, як змінювався стиль принцеси з роками.

Принцеса Беатріс – член британської королівської родини. Вона старша дочка принца Ендрю, герцога Йоркського, другого сина королеви Єлизавети II та Сари Фергюсон.

Принцеса Беатріс / Фото: Associated Press

Принцеса Беатріс має доступ до багатьох світових дизайнерів, але до заміжжя з Едоардо-Мапеллі Моцці 2020 року принцеса Йоркська одягалася не дуже стильно і часто робила модні помилки у своїх образах.

Принцеса Беатріс / Фото: Associated Press

Принцеса Беатріс / Фото: Associated Press

Принцеса Беатріс / Фото: Associated Press

Королівські експерти в один голос твердили, що Беатріс могла б мати більш чарівний вигляд і бути стильною, якби тоді звертала увагу на деталі, які, як відомо, часто мають величезне значення.

Принцеса Беатріс / Фото: Associated Press

Принцеса Беатріс / Фото: Associated Press

Принцеса середнього зросту, зі стрункою фігурою і славиться формами. Має красиві ноги, довге руде волосся і пишні груди. Останнім часом Беа знайшла стиліста, який підбирає для неї вбрання, що чудово підкреслює переваги фігури принцеси.

Принцеса Беатріс / Фото: Associated Press

Принцеса Беатріс / Фото: Associated Press

Принцеса Беатріс / Фото: Associated Press

Принцеса Беатріс / Фото: Associated Press

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Раніше принцеса часто підбирала такі сукні, які, навпаки, підкреслювали недоліки її фігури. Наприклад, у Беатріс не дуже помітна талія (так було до пологів) і пишні груди, і, якщо одяг підібрати неправильно, буде відчуття, що принцеса зовсім не має талії. На щастя, останнім часом таких ситуацій із Беа не трапляється.

Принцеса Беатріс / Фото: Associated Press

Після пологів принцеса Йоркська ще й схудла і тепер сукні, блузки та спідниці довжини міді сидять на її фігурі краще ніж раніше. Ми зібрали вам цілу добірку фотографій стилю Беатріс різних років, щоб ви самі побачили зміни.

Принцеса Беатріс / Фото: Associated Press

Принцеса Беатріс / Фото: Associated Press

Принцеса Беатріс / Фото: Associated Press

Принцеса Беатріс з чоловіком Едоардо / Фото: Associated Press

Принцеса Беатріс з чоловіком Едоардо / Фото: Associated Press

Принцеса Беатріс із сестрою Євгенією / Фото: Associated Press

Принцеса Беатріс / Фото: Associated Press

Принцеса Беатріс з чоловіком Едоардо / Фото: Getty Images

Принцеса Беатріс з чоловіком Едоардо / Фото: Getty Images

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

Нагадаємо, чотири дні тому день народження святкувала герцогиня Сассекська, і ми згадували, яким був стиль Меган Маркл до зустрічі з принцом Гаррі.

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