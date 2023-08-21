Іменинниця дня: який вигляд мав один із найзнаменитіших портретів принцеси Маргарет

Сьогодні принцесі Маргарет могло б виповнитись 93 роки. На жаль, сестра королеви Єлизавети II пішла з життя набагато раніше.

У її день народження ми згадуємо один із її найвідоміших портретів. Він був зроблений у день 21-річчя принцеси, 21 серпня 1951 року. Юна Маргарет зображена в красивій білій сукні з пишною спідницею із фатину і перлинним кольє на шиї з п'яти ниток. Її королівська Високість мала гарне укладання і макіяж на обличчі.

Принцеса Маргарет / Фото: Associated Press

Що цікаво, Маргарет познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Ентоні Армстронг-Джонсом якраз під час однієї з таких фотосесій. Це було 1959 року, коли він фотографував принцесу в день її 29-річчя. Знайомство переросло у роман, і 6 травня 1960 року закохані одружилися у Вестмінстерському абатстві.

Принцеса Маргарет із чоловіком Тоні Армстронг-Джонсом / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яке принцесі було бути в тіні королеви Єлизавети II все життя.

Королева Єлизавета II та принцеса Маргарет, 13 липня 1955 рік / Фото: Associated Press

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