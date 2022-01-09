Іменинниця дня: якою Кейт Міддлтон була в дитинстві

Сьогодні день народження у герцогині Кембриджської. На честь свята ми вирішили показати вам кілька дитячих знімків.

Народилася Кетрін 9 січня 1982 року в місті Редінг в англійському графстві Беркшир у сім'ї Майкла Міддлтона та Керол Міддлтон. Батьки Кетрін познайомилися під час роботи в цивільній авіації: Керол була стюардесою, Майкл — співробітником із забезпечення польотів (пізніше він став пілотом British Airways), а одружилися вони 1980 року.

Їхній первісток — дочка Кейт — народилася 1982 року. У сім'ї Міддлтон троє дітей: Кейт, Філіпа Шарлотта (Піппа) та Джеймс Вільям. Кейт — найстарша з них.

Кейт Міддлтон із сім'єю / Getty Images

У травні 1984 року, коли Кейт було два роки, вона разом із сім'єю переїхала до столиці Йорданії, куди перевели працювати її батька. Там Міддлтони прожили до вересня 1986 року. Коли Кейт виповнилося три роки, вона стала відвідувати в Аммані англійський дитячий садок. На цьому знімку Кейт якраз знята з сім'єю в Джераші, в Йорданії.

А на цьому знімку майбутньої герцогині Кембриджської якраз три роки. Вона із сім'єю на відпочинку в Озерному краї 1985 року.

Кейт Міддлтон / Getty Images

А тут Кейт Міддлтон уже п'ять років. Якраз приблизно у цьому віці Міддлтони повернулася назад до Британії зі своїми батьками.

Кейт Міддлтон / Getty Images

Вже 1987 року Міддлтони заснували компанію посилкової торгівлі Party Pieces, яка успішно розвивалася на британському ринку і зробила їх мільйонерами. Сім'я влаштувалась у власному будинку в селі Баклбері в Беркширі. У цей будинок Кейт і зараз приїжджає вже зі своєю родиною – принцом Вільямом та трьома дітьми на канікули.

Нагадаємо, на сторінці Кейт та Вільяма в Instagram були опубліковані сьогодні нові портретні знімки герцогині Кембриджської.

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