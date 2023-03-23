Іменинниця принцеса Євгенія: десять фактів про онуку королеви Єлизавети II

Принцеса Євгенія Йоркська святкує сьогодні своє 33-річчя. Ми вирішили зібрати цікаві факти з біографії принцеси.
1. Принцеса Євгенія народилася 23 березня 1990 року і стала другою і молодшою дочкою Сари Йоркської і принца Ендрю.
2.Принцесса з'явилася на світ в лікарні Портленд, там же, де і її старша сестра Беатріс. У цій самій лікарні вона народила свого первістка — сина Августа — 9 лютого 2021 року.
3. Вона є шостою онукою королеви Єлизавети II і принца Філіпа, герцога Единбурзького. Хрещена в церкві Святої Марії Магдалини в Сандрінгемі 23 грудня 1990 року. Принцеса Євгенія стала першою королівською дитиною, яку хрестили публічно.
4. Евгенія і її сестра Беатріс є єдиними онуками королеви, які зведені в титул принцес і Їхніх королівських Високостей, на відміну від їхніх двоюрідних сестер леді Луїзи Віндзор (дочки наймолодшого сина королеви Едварда) і Зари Філліпс (дочки принцеси Анни), яка не має титулів, оскільки її батько був простолюдином.
5. Евгенія є першою принцесою від часів її двоюрідної бабусі принцеси Марії, яка носить ім'я Вікторія в своєму повному імені — Принцеса Євгенія Вікторія Олена Йоркська.
Королева Вікторія просила, щоб її нащадки з жіночої лінії носили ім'я Вікторія в своєму повному імені, однак ні королева Єлизавета II, ні її сестра принцеса Маргарет, ні принцеса Анна, ні Беатріс не отримали це ім'я.
6. Євгенія є директоркою лондонської філії галереї сучасного мистецтва Hauser & Wirth. Два роки вона проходила стажування в Нью-Йорку для того, щоб отримати цю посаду.
7. У січні 2018 року Букінгемський палац офіційно оголосив про заручини принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка. Були оприлюднені офіційні фотографії, а пізніше і дата весілля — 12 жовтень 2018 року. На честь заручин Джек подарував принцесі каблучку з жовтого золота з рідкісним каменем — сапфіром падпараджа. Першою, кому Євгенія і Джек вирішили оголосити про свої заручини, була королева Єлизавета II. З нею у принцеси були дуже теплі стосунки.
8. Пара обвінчалася в каплиці Святого Георгія у Віндзорі. На Євгенії була біла сукня з досить глибоким декольте, відкритою спиною і довгим шлейфом від бренду Peter Pilotto. Замість фати її голову прикрашала тіара зі смарагдами її бабусі — королеви Марії Текської.
9. Після заміжжя Євгенія свій титул принцеси не втратила, однак приставки "Йоркська" позбулася. Зараз її називають Її Високість принцеса Євгенія місіс Бруксбенк.
10. 25 вересня 2020 року королівський палац офіційно оголосив, що принцеса Євгенія та її чоловік Джек чекають народження первістка. 9 лютого 2021 року в госпіталі Портланд в Лондоні Євгенія народила сина, якого назвали Август Філіп Гоук Бруксбенк. А в січні 2023 року принцеса оголосила, що чекає на другу дитину, яка має народитися влітку.
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