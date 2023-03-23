Іменинниця принцеса Євгенія: десять фактів про онуку королеви Єлизавети II

Принцеса Євгенія Йоркська святкує сьогодні своє 33-річчя. Ми вирішили зібрати цікаві факти з біографії принцеси.

1. Принцеса Євгенія народилася 23 березня 1990 року і стала другою і молодшою дочкою Сари Йоркської і принца Ендрю.

2.Принцесса з'явилася на світ в лікарні Портленд, там же, де і її старша сестра Беатріс. У цій самій лікарні вона народила свого первістка — сина Августа — 9 лютого 2021 року.

Сара Йоркська з дочками Беатріс і Євгенією / Фото: Getty Images

3. Вона є шостою онукою королеви Єлизавети II і принца Філіпа, герцога Единбурзького. Хрещена в церкві Святої Марії Магдалини в Сандрінгемі 23 грудня 1990 року. Принцеса Євгенія стала першою королівською дитиною, яку хрестили публічно.

Сара Йоркська з дочками Беатріс і Євгенією / Фото: Associated Press

4. Евгенія і її сестра Беатріс є єдиними онуками королеви, які зведені в титул принцес і Їхніх королівських Високостей, на відміну від їхніх двоюрідних сестер леді Луїзи Віндзор (дочки наймолодшого сина королеви Едварда) і Зари Філліпс (дочки принцеси Анни), яка не має титулів, оскільки її батько був простолюдином.

Принцеса Євгенія, принцеса Беатріс і Сара Йоркська / Фото: Getty Images

5. Евгенія є першою принцесою від часів її двоюрідної бабусі принцеси Марії, яка носить ім'я Вікторія в своєму повному імені — Принцеса Євгенія Вікторія Олена Йоркська.

Принцеса Євгенія і її бабуся королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Королева Вікторія просила, щоб її нащадки з жіночої лінії носили ім'я Вікторія в своєму повному імені, однак ні королева Єлизавета II, ні її сестра принцеса Маргарет, ні принцеса Анна, ні Беатріс не отримали це ім'я.

Принцеса Євгенія і принцеса Беатріс / Фото: Associated Press

6. Євгенія є директоркою лондонської філії галереї сучасного мистецтва Hauser & Wirth. Два роки вона проходила стажування в Нью-Йорку для того, щоб отримати цю посаду.

7. У січні 2018 року Букінгемський палац офіційно оголосив про заручини принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка. Були оприлюднені офіційні фотографії, а пізніше і дата весілля — 12 жовтень 2018 року. На честь заручин Джек подарував принцесі каблучку з жовтого золота з рідкісним каменем — сапфіром падпараджа. Першою, кому Євгенія і Джек вирішили оголосити про свої заручини, була королева Єлизавета II. З нею у принцеси були дуже теплі стосунки.

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк в день заручин / Фото: Associated Press

8. Пара обвінчалася в каплиці Святого Георгія у Віндзорі. На Євгенії була біла сукня з досить глибоким декольте, відкритою спиною і довгим шлейфом від бренду Peter Pilotto. Замість фати її голову прикрашала тіара зі смарагдами її бабусі — королеви Марії Текської.

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / Фото: Associated Press

9. Після заміжжя Євгенія свій титул принцеси не втратила, однак приставки "Йоркська" позбулася. Зараз її називають Її Високість принцеса Євгенія місіс Бруксбенк.

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / Фото: Associated Press

10. 25 вересня 2020 року королівський палац офіційно оголосив, що принцеса Євгенія та її чоловік Джек чекають народження первістка. 9 лютого 2021 року в госпіталі Портланд в Лондоні Євгенія народила сина, якого назвали Август Філіп Гоук Бруксбенк. А в січні 2023 року принцеса оголосила, що чекає на другу дитину, яка має народитися влітку.

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк з сином Августом / Фото: Getty Images

Читайте також: