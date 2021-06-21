Іменинник: 10 цікавих фактів про принца Вільяма - головного спадкоємця британської корони

Сьогодні свій 39-й день народження святкує принц Вільям Кембриджський.

Ми згадуємо найцікавіші факти з біографії герцога.

Принцеса Діана і принц Чарльз з принцом Вільямом / Associated Press

1.Принц Вільям, старший син принца Вельського Чарльза і його першої дружини, принцеси Діани, онук королеви Великої Британії Єлизавети II. Він посідає друге місце в порядку успадкування британського престолу після свого батька Чарльза.

2.Вільям народився 21 червня 1982 року і був першим спадковим принцом, народженим поза королівського палацу - він з'явився на світ в лондонському госпіталі Святої Марії де народилися його діти Джордж, Шарлотта і Луї). Від першого дня після свого народження принц Вільям став об'єктом уваги папараці, ще б пак всі хотіли побачити королівського спадкоємця. Чарльз і Діана дали людям таку можливість, з'явившись на ґанку госпіталю з сином на руках.

3. 4 серпня 1982 року принц Вільям був хрещений архієпископом Кентерберійським у Букінгемському палаці і отримав ім'я Вільям Артур Філіп Луї.

4. Шкільні роки принц Вільям провів у школі-пансіоні Ладгроув в Беркширі. У цій школі Вільям мав можливість робити все те, що робили й інші учні. Він жив у кімнаті з чотирма іншими школярами. У школі він був капітаном хокейної команди та команди з регбі, захоплювався плаванням, добре грав у футбол і баскетбол, а також не раз представляв школу на марафонах з бігу по пересіченій місцевості.

Принц Вільям і герцогиня Кембриджська / Associated Press

5. Після школи Вільям вступив до знаменитого Ітонського коледжу, де вивчав географію, біологію та історію мистецтв. Він добре навчався, йому легко давалися всі предмети, і з поведінкою, і зі спілкуванням з однолітками завжди все було добре. У коледжі він жив в окремій кімнаті і користувався окремою душовою з міркувань безпеки.

6. Принц Вільям був дуже близький зі своєю мамою принцесою Діаною. Коли 1996 року його батьки офіційно розлучилися, вона продовжувала залишатися членом королівської сім'ї, жила в Кенсінгтонському палаці і багато спілкувалася з дітьми – Вільямом і його молодшим братом Гаррі. Великим потрясінням для братів стало 31 серпня 1997 року, коли їхня мати, принцеса Діана загинула в автокатастрофі в Парижі. Про трагедію принц дізнався тільки 1 вересня від батька, так як принц Чарльз заборонив дітям мати в будинку радіо. Після загибелі матері Вільям за власним бажанням відвідував психолога. У цей період давня неприязнь Вільяма до преси загострилася до межі, він звинувачував папараці в смерті матері. Його брат Гаррі досі говорить публічно, що звинувачує у трагедії папараці і саме трагічна доля його матері вплинула на те, що він всіма силами зараз намагається вберегти свою дружину Меган і сина Арчі від уваги преси).

7. Після закінчення коледжу принц Вільям зробив перерву на рік, в цей рік він багато подорожував. А потім повернувшись додому вступив до престижого Сент-Ендрюського університету в Шотландії (де і познайомився зі своєю майбутньою дружиною Кейт Міддлтон).

Принц Вільям і герцогиня Кембриджська в день заручин / Associated Press

8.Принц закінчив університет з дуже хорошими результатами, і в цьому перевершив свого батька, випускника Кембриджа. Деякий час після закінчення університету Вільям працював і займався суспільно корисними справами, наприклад, представляв свою бабусю, королеву Єлизавету II на різних заходах.

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9. Принц Вільям почав зустрічатися зі своєю майбутньою дружиною в університеті, але спершу їх пов'язувала просто дружба. Вони зустрічалися десять років і кілька разів розходилися, перш ніж Вільям освідчився і подарував каблучку з сапфіром, яка колись належала його матері Діані.

10 Весілля Кейт та Вільяма відбулося 29 квітня 2011 року в Вестмінстерському абатстві. В день весілля королева Великої Британії Єлизавета II присвоїла онукові титул герцога Кембриджського. Архієпископ Кентерберійський Ровен Вільямс офіційно проголосив принца Вільяма і Кейт Міддлтон чоловіком і дружиною. У шлюбі в них народилося троє дітей – принц Джордж (2013), принцеса Шарлотта (2015) і принц Луї (2018).

Принц Вільям і герцогиня Кембриджська в день весілля / Associated Press

Багато шанувальників цієї пари ворожать, а чи буде у Кейт і Вільяма ще одна дитина? Відповідь на це запитання не знає, мабуть, ніхто, крім Кембриджів, але нам чомусь здається, що їм і так зовсім не нудно вдома.

Герцогиня Кетрін і принц Вільям з дітьми / Associated Press

Принц Вільям святкує сьогодні 39-річчя (20 фото)

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