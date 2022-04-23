Йому сьогодні 4: цікаві факти з біографії принца Луї - молодшого сина Кейт і Вільяма

Йому сьогодні 4: цікаві факти з біографії принца Луї - молодшого сина Кейт і Вільяма

Молодший син герцогині Кембриджської і принца Вільяма принц Луї сьогодні святкує свій четвертий день народження.

Кенсінгтонський палац вже поділився з підписниками в Instagram новою світлиною хлопчика, яка була зроблена на честь його дня народження цього тижня його мамою герцогинею Кембриджською. Ми вирішили пригадати факти з біографії відомого на весь світ принца.

1. Повне ім'я принца – Луї Артур Чарльз. Він народився 23 квітня 2018 року в госпіталі Святої Марії, там де і його старший брат принц Джордж і сестра принцеса Шарлотта.

Принц Луї і його мама герцогиня Кетрін / Getty Images

2. Луї - шостий праонук королеви Єлизавети II, третій онук принца Уельського Чарльза і принцеси Уельської Діани, третя дитина герцога Кембриджського Вільяма і герцогині Кембриджської Кетрін.

3. Коли у вересні 2017 року палац офіційно оголосив про вагітність герцогині Кембриджської, одразу стало відомо і про те, що народиться спадкоємець у квітні. Однак стать майбутнього члена королівської сім'ї була невідомою до самого його народження. Така традиція у королівській родині - не дізнаватися стать малюка до його народження.

4. Луї народився вагою 3800 грамів, з такою самою вагою був народжений і принц Джордж, а от вага їхньої сестри Шарлотти була на сто грамів меншою - 3700 грамів.

Принц Луї і його мама герцогиня Кетрін і тато принц Вільям / Getty Images

5. У момент свого народження принц став п'ятим в порядку британського престолонаступництва після своїх діда Чарльза, батька Вільяма, старших брата Джорджа і сестри Шарлотти. Луї є першим в історії британського королівського дому чоловіком, який, маючи старшу сестру, не випередив її в лінії престолонаступництва, згідно з випущеним актом 2013 року.

6. Під час народження син Кембриджів отримав ім'я Луї Артур Чарльз. Луї - на честь Луїса Маунтбеттена - дядька принца Філіпа. Ім'я Луї також є четвертим іменем батька дитини, герцога Кембриджського, і є в повному імені принца Джорджа — воно звучить як Джордж Олександр Луї.

7. Хрещення принца Луї відбулося 9 липня 2018 року в королівській каплиці Сент-Джеймсського палацу. Церемонію хрещення провів архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі. Хрещеними батьками принца Луї стали близькі друзі і родичі королівської пари: Ніколас ван Кутсем, Гай Пеллі, Гаррі Обрі Флетчер, Лаура Меді, Роберт Картер і Люсі Міддлтон.

Принц Луї і його мама герцогиня Кетрін в день хрещення / Getty Images

8. Принц Луї має титул Його Королівська Високість принц Луї Кембриджський.

9. Принц Луї найбільше схожий на свою маму – герцогиню Кембриджську – зовні з усіх її дітей.

Принц Луї і його мама герцогиня Кетрін / Getty Images

10. Вже в рік і один місяць принц вміло ходив, а його першим словом було "Мері". Герцогиня Кетрін якось під час інтерв'ю розповіла, що це тому, що на їхній кухні багато книжок Мері Беррі і всі вони перебувають на рівні доступу маленького принца. Дітей зазвичай чарують великі картинки в книжках, ось принц і повторював те, що бачив так часто і чув від своєї матері.

11. Опублікувавши нове портретне фото сина Кембриджі повідомили, що їхній молодший син вже ходить до дитячого садка. Того самого Willcocks Nursery School, де навчалися його старші брат і сестра.

Принц Луї і його мама герцогиня Кетрін / Getty Images

Принцу Луї Кембриджському виповнюється три роки (20 фото)