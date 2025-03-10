Іменинник дня: милі дитячі фото принца Едварда — молодшого сина королеви Єлизавети II

Принц Едвард народився 10 березня 1964 року і став четвертою та останньою дитиною королеви Єлизавети та принца Філіпа, герцога Единбурзького. У нього є два старші брати — король Чарльз і принц Ендрю, а також сестра принцеса Анна.

У школі принц не відрізнявся зразковою успішністю, навчався середньо, але вступив до Кембриджського університету, де отримав диплом з історії та ступінь магістра мистецтв.

Про його громадську діяльність сьогодні ми пишемо часто, хочемо показати вам рідкісні дитячі знімки ще зовсім маленького принца, а також принца в юному віці.

Це одна з перших публічних появ принца Едварда, його мати королева Єлизавета II тримає 12-тижневого сина на руках перед натовпом, що зібрався біля Букінгемського палацу в Лондоні, 13 червня 1964 року, після традиційної церемонії виносу знамені на параді кінної гвардії.

Принц Едвард на руках у мами королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Тут королева Єлизавета II із синами, принцом Едвардом (9 місяців) та принцом Ендрю, залишають залізничну станцію Ліверпуль-стріт у Лондоні 30 грудня 1964 року, прямуючи до Сандрінгему — звичайне місце різдвяних канікул британської королівської родини.

Принц Едвард, королева Єлизавета II та принц Ендрю / Фото: Associated Press

А це церемонія виносу знамені через рік, 12 червня 1965 року, королева махає рукою натовпу, тримаючи на руках однорічного сина.

Принц Едвард та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Спеціальна фотографія, опублікована до 50-річчя королеви Єлизавети II 1976 року, яка гуляє з молодшим сином, 12-річним принцом Едвардом, по території Віндзорського замку.

Принц Едвард та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Знімали цей фотосет 15 квітня 1976 року на території Віндзорського замку. Тоді з Єлизаветою II був її чоловік принц Філіп та їхній син принц Едвард.

Королева Єлизавета II, принц Філіп та їхній син принц Едвард / Фото: Associated Press

А це фото 1978 року, на знімку королева Єлизавета II розмовляє зі своїм молодшим сином принцом Едвардом та леді Сарою Армстронг Джонс, дочкою принцеси Маргарет та лорда Сноудона.

Принц Едвард з леді Сарою Чатто та королевою Єлизаветою II / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у лютому на день народження принца Ендрю ми також збирали для вас його дитячі знімки.

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