Іменинник дня: милі дитячі фото принца Ендрю – улюбленого сина королеви Єлизавети II

Принцу Ендрю, герцогу Йоркському, сьогодні виповнюється 65 років.

Принц Ендрю — третя дитина королеви Єлизавети II та принца Філіпа, герцога Единбурзького народилася 19 лютого 1960 року в Лондоні. Він є молодшим братом короля Чарльза та принцеси Анни, а також старшим братом принца Едварда.

Ми зібрали кілька милих дитячих фотографій принца Ендрю.

7 вересня 1960 року принц Філіп і десятирічна принцеса Анна тримають за руки принца Ендрю, який сидить у своєму візку.

Маленький принц Ендрю з сестрою та батьком / Фото: Getty Images

Це фото було зроблено 1965 року, на ньому королева Єлизавета II грається з принцами Едвардом та Ендрю у Віндзорському замку.

Принц Ендрю з мамою та молодшим братом / Фото: Getty Images

1973 рік, королева Єлизавета II і принц Ендрю на змаганнях з бадмінтону в Глостерширі, принцу тут 13 років.

Принц Ендрю з мамою / Фото: Getty Images

1976 рік, королева Єлизавета II, принц Ендрю і принц Едвард під час відвідування Олімпійських ігор у липні 1976 в Монреалі, Канада.

Принц Ендрю з мамою та братом / Фото: Getty Images

1977 рік, принц Ендрю працює на фермі в Онтаріо, Канада.

Принц Ендрю / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, як улюблений син королеви Єлизавети II опинився у сексскандалі і втратив усе, що мав.

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