Іменинник дня: милі дитячі фото принца Ендрю – улюбленого сина королеви Єлизавети II

Принцу Ендрю, герцогу Йоркському, сьогодні виповнюється 65 років.
Принц Ендрю — третя дитина королеви Єлизавети II та принца Філіпа, герцога Единбурзького народилася 19 лютого 1960 року в Лондоні. Він є молодшим братом короля Чарльза та принцеси Анни, а також старшим братом принца Едварда.
Ми зібрали кілька милих дитячих фотографій принца Ендрю.
7 вересня 1960 року принц Філіп і десятирічна принцеса Анна тримають за руки принца Ендрю, який сидить у своєму візку.
Це фото було зроблено 1965 року, на ньому королева Єлизавета II грається з принцами Едвардом та Ендрю у Віндзорському замку.
1973 рік, королева Єлизавета II і принц Ендрю на змаганнях з бадмінтону в Глостерширі, принцу тут 13 років.
1976 рік, королева Єлизавета II, принц Ендрю і принц Едвард під час відвідування Олімпійських ігор у липні 1976 в Монреалі, Канада.
1977 рік, принц Ендрю працює на фермі в Онтаріо, Канада.
Раніше ми розповідали, як улюблений син королеви Єлизавети II опинився у сексскандалі і втратив усе, що мав.
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