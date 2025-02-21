Іменинник дня: норвезький палац опублікував нове фото короля Гаральда V

У Instagram норвезької королівської родини поділилися новою фотографією монарха та привітали його з 88-річчям.

"Сьогодні Його Величності королю Гаральду виповнюється 88 років!", — йдеться у підписі під фото.

Він вступив на престол 17 січня 1991 року після смерті свого батька, короля Улафа V. Перший король Норвегії з ім'ям "Гаральд" від початку XII століття, з часів Гаральда IV.

Король Гаральд є головнокомандувачем Збройних сил Норвегії, має звання генерала і адмірала.

Король Гаральд V / Фото: Instagram норвезької королівської родини

17 січня 2021 року король Гаральд відсвяткував 30-річчя перебування на троні Норвегії. Його наступником стане його єдиний син — кронпринц Гокон, але поступатися йому престолом раніше Гаральд не планує, про що вже заявляв публічно.

Нещодавно ми розповідали, що про історію кохання короля Гаральда та його дружини королеви Соні знімуть серіал.

Король Гаральд V та королева Соня / Фото: Associated Press

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