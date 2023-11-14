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Іменинник дня: палац поділився зворушливими дитячими фото короля Чарльза III

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Іменинник дня: палац поділився зворушливими дитячими фото короля Чарльза III

Маленький принц Чарльз / Фото: Associated Press

Палац опублікував у Instagram привітання для короля Чарльза ІІІ, якому сьогодні виповнюється 75 років.

У блогу опублікували креативну добірку фотографій Чарльза від першого дня народження до сьогоднішнього ювілею і підписали альбом:

"Вітаємо Його Величність Короля з 75-річчям".

На фото можна побачити маленького Чарльза на руках його матері принцеси Єлизавети, кадри його перших років життя разом із сестрою принцесою Анною, молодшою на два роки. Також показані фото його студентських років та зрілого віку. Фото, як він тримає на руках своїх синів, його весілля з королевою Каміллою і кадри з коронації.

Нагадаємо, святкувати ювілей Чарльз почав учора, відвідавши чаювання та невеликий бенкет у своїй заміській резиденції Хайгроув.

А сьогодні родичі монарха та інші гості зберуться у Букінгемському палаці під час урочистого прийому.

Нагадаємо, на честь 75-річчя Чарльза ми зібрали для вас цікаві факти із біографії короля Великої Британії.

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Дата публікації
Перегляди
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