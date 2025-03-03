Іменинник дня: шведський королівський палац представив нове фото принца Оскара

Шведська королівська родина поділилася новою фотографією принца Оскара на честь його дня народження.
2 березня сину кронпринцеси Вікторії – майбутньої королеви Швеції та кронпринця Даніеля – виповнилося 9 років.
"Сьогодні день народження Його Королівської Високості. Принцу Оскару 9 років. Вітаємо!", — йдеться у заяві палацу в Instagram.
Принц Оскар народився 2 березня 2016 року в Каролінській лікарні у Стокгольмі. Він є третім у порядку спадкування шведського престолу після своєї матері принцеси Вікторії та сестри принцеси Естель.
Нагадаємо, 23 лютого палац вітав із 13-річчям принцесу Естель і також публікував фото.
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