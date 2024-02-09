Іменинник дня: синові принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка виповнилося три роки

З цієї нагоди принцеса Йоркська ще не поділилася з шанувальниками новим фото чи відео свого первістка, але, можливо, вона зробить це пізніше.

Первісток Євгенії та її чоловіка Джека Август народився 9 лютого 2021 року в лондонській лікарні Портленда. У цій клініці народилася і сама Євгенія, а також її сестра принцеса Беатріс.

Август посідає 12-е місце у лінії британського престолонаслідування і є дев'ятим за рахунком правнуком королеви Єлизавети II.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк із синами / Фото: Instagram принцеси Євгенії

У травні 2023 стало відомо, що принцеса Євгенія народила другого сина, якому дали ім'я Ернест. Цього року йому виповниться рік. Декількома фото своїх синів принцеса Йоркська ділилася у своєму Instagram.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, який вигляд має перша четвірка у списку претендентів на трон Великої Британії.

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