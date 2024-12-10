Іменинники дня: палац Монако поділився новими фото принца Жака та принцеси Габріелли

Княгиня Шарлін та князь Альбер II опублікували серію фотографій своїх дітей – принца Жака та принцеси Габріелли із сімейного альбому.

Сьогодні дітям княжого подружжя виповнюється по 10 років. Принц Жак та принцеса Габріелла – спадкоємці князя Монако Альбера II, які народилися 10 грудня 2014 року.

"Вітаємо з днем ​​народження спадкового принца Жака та принцесу Габріеллу!

Їхні Світлості сьогодні святкують своє 10-річчя", — йдеться у підписі до слайдшоу, яким поділилися на сторінці в Instagram.

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Фотографії із сімейного альбому та більшість із них абсолютно ексклюзивні, які раніше не показували публіці.

Ми також зібрали для вас цікаві факти про дітей Шарлін та Альбера. Принц Жак, нагадаємо, спадкоємець Альбера II і надалі стане князем Монако.

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