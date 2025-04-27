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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Іменинник дня — король Віллем-Олександр: нідерландський палац поділився святковим фото

У нідерландському королівстві сьогодні свято, королю Віллему-Олександру виповнюється 58 років.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Віллем-Олександр із сім'єю

Король Віллем-Олександр із сім’єю / © Associated Press

З нагоди свята палац поділився новим портретним фото авторства Джеммі Вуд-Біннендійка. На портреті монарх позує в темно-сірому костюмі, білій сорочці і синій краватці, стоячи на тлі величезного дзеркала.

«Сьогодні король Віллем-Олександр святкує свій 58-й день народження», — йдеться у підписі під фото.

Король Віллем-Олександр / © Instagram королівської родини Нідерландів

Король Віллем-Олександр / © Instagram королівської родини Нідерландів

Вчора в нідерландському місті Дутінгемі відзначали День короля — це національне свято в Нідерландах, яке зазвичай відвідує королівська родина. Воно приурочене якраз до дня народження монарха.

На заході був присутній король Віллем-Олександр, його дружина королева Максима та дві старші дочки — спадкова принцеса Катаріна-Амалія та середня дочка принцеса Алексія.

Сьогодні королівський палац поділився відеороликом із заходу.

Нагадаємо, ми також зібрали для вас найцікавіші факти про монарха.

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