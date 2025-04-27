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Іменинник дня — король Віллем-Олександр: нідерландський палац поділився святковим фото
У нідерландському королівстві сьогодні свято, королю Віллему-Олександру виповнюється 58 років.
З нагоди свята палац поділився новим портретним фото авторства Джеммі Вуд-Біннендійка. На портреті монарх позує в темно-сірому костюмі, білій сорочці і синій краватці, стоячи на тлі величезного дзеркала.
«Сьогодні король Віллем-Олександр святкує свій 58-й день народження», — йдеться у підписі під фото.
Вчора в нідерландському місті Дутінгемі відзначали День короля — це національне свято в Нідерландах, яке зазвичай відвідує королівська родина. Воно приурочене якраз до дня народження монарха.
На заході був присутній король Віллем-Олександр, його дружина королева Максима та дві старші дочки — спадкова принцеса Катаріна-Амалія та середня дочка принцеса Алексія.
Сьогодні королівський палац поділився відеороликом із заходу.
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