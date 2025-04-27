Король Віллем-Олександр із сім’єю / © Associated Press

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З нагоди свята палац поділився новим портретним фото авторства Джеммі Вуд-Біннендійка. На портреті монарх позує в темно-сірому костюмі, білій сорочці і синій краватці, стоячи на тлі величезного дзеркала.

«Сьогодні король Віллем-Олександр святкує свій 58-й день народження», — йдеться у підписі під фото.

Король Віллем-Олександр / © Instagram королівської родини Нідерландів

Вчора в нідерландському місті Дутінгемі відзначали День короля — це національне свято в Нідерландах, яке зазвичай відвідує королівська родина. Воно приурочене якраз до дня народження монарха.

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На заході був присутній король Віллем-Олександр, його дружина королева Максима та дві старші дочки — спадкова принцеса Катаріна-Амалія та середня дочка принцеса Алексія.

Сьогодні королівський палац поділився відеороликом із заходу.

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