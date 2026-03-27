Іменинник дня: люксембурзький палац поділився новими фото 3-річного принца Франсуа
У великогерцозькій сім'ї Люксембургу сьогодні свято.
27 березня 2023 року принцеса Стефанія, а нині велика герцогиня Стефанія, народила другого сина, якому дали ім’я Франсуа. На честь дня народження хлопчика, якому сьогодні виповнюється три роки, палац поділився новими фотографіями зі свіжої фотосесії.
«З днем народження! #ПринцФрансуа 🎉», — написали батьки хлопчика у підписі під знімками в соцмережі.
Фотосесію маленького Франсуа влаштували на природі. Одягнений хлопчик був у сині штани, синій светр із малюнком на горловині та білу сорочку під ним. Він усміхався, бігав, ховався за діверами під час знімання, завдяки цьому кадри вийшли дуже натуральними.
Також у люксембурзького великогерцогського подружжя є старший син — принц Шарль — йому у травні виповниться шість років.